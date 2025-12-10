Yamal détrône Mbappé en battant ce record

Le joueur du FC Barcelone a dépassé Kylian Mbappé ce mardi 9 décembre.

Lamine Yamal a encore une fois fait sensation lors du match de Ligue des Champions contre l'Eintracht Francfort, remporté par son équipe du FC Barcelone sur le score de 2-1. Au cours de cette rencontre disputée au Camp Nou, le joueur de 18 ans a contribué en offrant une passe décisive à Jules Koundé, qui a marqué le but victorieux pour les Blaugranas d'un coup de tête. Avant cela, Koundé avait déjà inscrit un but de la tête grâce à un centre de Marcus Rashford, devenant au passage le première joueur de l'histoire à réaliser cet exploit lors d'un match de Ligue des champions.

Cette rencontre a également permis à Lamine Yamal de battre un record prestigieux. Avec désormais sept buts et sept passes décisives à son actif en Ligue des Champions, il devient le joueur avec le plus de contributions, buts et passes décisives, dans la compétition avant l'âge de 18 ans, détrônant ainsi l'attaquant français Kylian Mbappe.

Un record entaché par un goût amer. Le numéro 10 a quitté le match avant la fin, remplacé à la 89e minute par Roony Bardghji. Une décision prise par Hansi Flick, entraîneur du Barça, qui a préféré ramener du sang frais compte tenu du carton jaune reçu par Yamal un peu plus tôt. Cette décision n'a pas été bien accueillie par le jeune homme qui a exprimé ouvertement son mécontentement.

Hansi Flick a tenu à minimiser l'incident, affirmant comprendre la frustration de Yamal, une réaction qu'il considère plutôt comme un signe de bonne attitude. Selon Flick, le désir de rester sur le terrain et de donner le meilleur de soi-même est une qualité qu'il valorise chez ses joueurs. Il a également rappelé son expérience personnelle en tant qu'ancien joueur, soulignant que le sentiment de vouloir jouer chaque minute est tout à fait naturel.