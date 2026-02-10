Légende des JO, elle va disputer deux épreuves différentes et vise deux médailles d'or

Cette star des JO espère remporter plusieurs médailles sur différentes disciplines.

Les Jeux olympiques sont faits de moments gravés dans l'histoire du sport. Des finales, des athlètes, les exemples sont très nombreux. Et ce qui fait la richesse du sport c'est que tous les pays ont leur propre moment d'anthologie. Que ce soit pour les sports d'hiver ou d'été, certains sportifs et sportives laissent une empreinte indélébile.

En Italie, pour les JO de Milan Cortina, les yeux seront rivés sur plusieurs athlètes et notamment les stars du biathlon, les meilleurs joueurs de la NHL en hockey ou des légendes du ski alpin... Il y aura également des vedettes locales pour la Nazionale, comme Arianna Fontana.

Vous ne connaissez peut être pas son nom et pourtant... L'athlète italienne, spécialiste du patinage de vitesse, est tout simplement la sportive italienne la plus médaillée des Jeux d'hiver avec onze breloques au total, deux en or, quatre en argent et cinq en bronze. Sa première médaille, elle a eu à l'âge de quinze ans et 314 jours, ce qui fait d'elle la médaillée olympique la plus jeune d'Italie. Et pour ces JO 2026, Arianna Fontana vise un exploit encore plus fou.

A 34 ans, la patineuse de vitesse espère réaliser une prouesse inédite : courir à la fois en patinage de vitesse sur piste courte et en patinage de vitesse à Milano Cortina 2026 et obtenir des médailles sur les deux disciplines. Ne vous fiez pas au nom relativement semblable, les deux épreuves sont assez différentes sur la piste.

Vous avez d'un côté de l'explosivité et un rôle très tactique face à de l'endurance et du rythme de l'autre côté. Et grâce au calendrier établi pour ces Jeux olympiques d'hiver, Arianna Fontana va pouvoir concourir sur les deux épreuves, s'alignant sur la mass start et la poursuite par équipes sur piste longue, en plus de ses épreuves fétiches en short track. "Après Beijing, j'ai dit à ma fédération et au Comité National Olympique italien : je veux le faire", a-t-elle expliqué dans la presse transalpine. Il faudra sans doute compter sur elle.