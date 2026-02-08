Il vise un exploit inédit, avec 6 médailles d'or en 6 épreuves

Les JO de Milan Cortina pourraient couronner un immense roi avec un carton plein sur une demi-douzaine d'épreuves. Historique.

Obtenir une médaille lors des Jeux olympiques, c'est un peu le Graal pour n'importe quel athlète. Il faut travailler dur et longtemps, quatre ans au minimum, pour tenter de participer aux JO. Et une fois que le jour-J arrive, on a parfois qu'une opportunité et quelques minutes ou même quelques secondes pour accomplir l'exploit.

Dans certaines disciplines, des athlètes ont la chance de pouvoir avoir plusieurs épreuves et donc plusieurs chances. C'est le cas en été avec la natation par exemple, qui a permis d'offrir plusieurs médailles d'or à Léon Marchand lors des JO de Paris par exemple. En hiver, le biathlon, le ski alpin ou encore le ski de fond peuvent également donner cette possibilité.

Et justement, en ski de fond, lors des Jeux olympiques de Milan Cortina, un athlète pourrait réaliser une performance historique en remportant six médailles d'or en six épreuves... Son nom est bien connu par les puristes : il s'agit du Norvégien Johannes Høsflot Klæbo.

Désormais âgé de 28 ans, le fondeur n'a plus rien à prouver et est déjà le plus grand de l'histoire. Il était devenu il y a quelques années le plus jeune athlète masculin à remporter la Coupe du monde de ski de fond, le Tour de Ski, un titre mondial et une médaille d'or olympique.

Avec déjà cinq médailles d'or à son actif depuis qu'il participe aux JO (3 à Pyeongchang en 2018 et 2 à Pékin en 2022), une médaille d'argent et une de bronze, il abordera Milano Cortina 2026 en tant que fondeur le plus titré de l'histoire et grand favori dans les six épreuves où il sera aligné : le sprint libre, le 10/15km classique, le skiathlon, le 50 km, et deux épreuves en relais avec le 4x10 kilomètres et le sprint.

Johannes Høsflot Klæbo a d'ailleurs bien préparé les JO 2026 en remportant six titres lors des Mondiaux en 2025 chez lui, en Norvège, sur les six courses. Mais malgré ses performances exceptionnelles annoncées, il ne pourra pas encore rattraper à l'occasion de ces Jeux d'hiver, sa compatriote Marit Bjørgen, athlète la plus décorée de l'histoire avec 15 médailles. Excusez du peu.