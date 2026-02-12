Chloé Kim : "Je voulais prendre ma retraite", en dépression après les JO de Pékin, elle vise une médaille d'or

Chloé Kim est une des grandes stars des Jeux olympiques de Milan Cortina.

Etre un sportif ou une sportive de haut niveau nécessite des sacrifices, avec un emploi du temps millimétré, des repas contrôlés, des vacances courtes et très souvent un éloignement de la famille qui peut peser lourd sur le plan émotionnel et psychologique. Tout le monde peut être concerné, y compris les meilleurs. Champion du monde et champion olympique ne veut pas dire que tout va bien dans la tête de l'athlète. Chloé Kim, légende du snowboard, en a témoigné.

L'Américaine n'a plus grand chose à prouver au plus haut niveau et pourtant elle n'a que 25 ans... En 2018, elle remportait l'or en snowboard halfpipe à seulement 17 ans, devenant ainsi la plus jeune championne olympique de l'histoire de la discipline. Quatre ans plus tard, elle remettait le couvert à Pékin, devenant la première femme à décrocher deux titres olympiques consécutifs en halfpipe. Mais après cette olympiade, Chloé Kim a voulu tout arrêter.

Chloé Kim a révélé avoir envisagé de mettre fin à sa carrière en raison d'une dépression après les Jeux. "Je voulais prendre ma retraite après Beijing", a-t-elle expliqué à Harper's BAZAAR. "Mais je me suis dit : 'Je ne peux pas partir comme ça.' Au début, tout tournait autour des médailles d'or. Aujourd'hui, il s'agit de créer la vie que je veux, avec une équipe formidable qui partage cet objectif (...) J'ai compris que je ne maîtrise rien. Plus j'essaie de contrôler les choses, plus j'aurai de problèmes. Alors, autant lâcher prise.''

Le palmarès de l'Américaine est assez impressionnant et à Milan Cortina lors des Jeux olympiques d'hiver, elle pourrait être la seule femme à remporter trois titres consécutifs, rejoignant son compatriote Shawn White chez les hommes. Et en plus des JO, Chloé Kim s'est aussi offert huit médailles d'or aux X Games, trois titres mondiaux. Elle est tout simplement la seule athlète à avoir remporté des titres en halfpipe aux Jeux Olympiques, Jeux Olympiques de la Jeunesse et aux Championnats du monde et X Games. Excusez du peu.