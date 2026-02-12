Jordan Stolz : il n'a que 20 ans, révolutionne son sport et est une des grandes stars des JO d'hiver de Milan Cortina

L'Américain est l'un des visages à connaître à l'occasion de ces Jeux olympiques d'hiver.

Qui sera le roi et la reine des Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina ? Difficile à dire même si des noms commencent par émerger, comme Chloé Kim en snowboard, Klaebo en ski de fond, Julia Simon en biathlon ou encore et surtout le Suisse, von Allmen, triplement médaillé depuis le début des JO.

Une chose est certaine, les JO d'hiver en Italie mettront en lumière certaines stars, peut être méconnues aux yeux du grand public et chez nous en France. Et pourtant ils n'ont rien à envier à des Kylian Mbappé ou encore Teddy Riner. C'est le cas d'un Américain, annoncé comme l'une des grandes stars de ces JO : Jordan Stolz.

À seulement 20 ans, il est l'un des meilleurs patineurs de vitesse au monde et vise un triplé historique à l'occasion des Jeux olympiques de Milan Cortina sur 500 m, 1000 m et 1500 m. Il a d'ailleurs déjà remporté un titre sur 1000m avec le titre olympique.

Sa famille a tout misé sur lui, le scolarisant notamment à domicile depuis son plus jeune âge. Il y a quatre ans, du côté de Pékin, Jordan Stolz avait fait ses grands débuts, terminant 13e sur 500 m et 14e sur 1000 m. Mais depuis, les choses ont bien changé pour le jeune américain.

Après avoir obtenu quatre médailles d'or aux Championnats du monde juniors en 2023, il a marqué l'histoire des Mondiaux séniors avec trois titres sur des distances individuelles, devenant le plus jeune champion du monde de l'histoire de la discipline, et le premier homme à remporter trois titres individuels lors d'une même édition.

En 2024-2025, sa domination a été écrasante avec 18 victoires consécutives sur le circuit, une véritable révolution dans cette discipline exigeante, où il est difficile d'enchaîner les succès, en théorie. "J'aime cette idée d'être celui qu'on veut battre : ça me motive" a même lancé Jordan Stolz de façon très ambitieuse dans une interview pour CBC.