Vous devez impérativement faire le plein de ces aliments avant de faire du ski

La saison du ski est lancée, voici ce que vous devez consommer avant de dévaler les pentes.

Le ski est l'une des activités favorites des Français en hiver. Avec la beauté des paysages et surtout les sensations fortes en dévalant la pente sur les pistes, c'est souvent un moment très attendu par les familles, même si le coût est de plus en plus important ces dernières années.

Mais avant de se lancer à l'assaut des pistes de ski, il faut bien se préparer et ne pas faire n'importe quoi. Car le ski est un sport ultra physique qui peut vitre mettre à mal l'organisme. Qu'il soit alpin, de fond... Le ski nécessite une bonne endurance, une certaines puissance musculaire, de l'équilibre et une force mentale (un peu comme tous les sports d'ailleurs). Ce type d'effort en altitude, avec froid et variation d'intensité, augmente les besoins énergétiques et exige une stratégie nutritionnelle adaptée.

Déjà, vous devez avoir une bonne hydratation en raison de l'air sec de la montagne. Mais l'apport en glucides est le principal enjeu si vous voulez passer une bonne journée au ski. Une étude explique d'ailleurs que même chez des skieurs entraînés, l'apport en glucides est souvent en dessous des recommandations optimales (10–12 g/kg/jour).

Il faut donc consommer des glucides complexes comme les pâtes, riz, pommes de terre, pain complet, mais aussi des barres protéinées ainsi que des fruits secs. Selon une nouvelle étude, les skieurs de haut niveau atteignent facilement ou dépassent l'apport recommandé en protéines 1,2–2 g/kg/jour, ce qui est bon pour la récupération. Cette stratégie est également valable pour des skieurs du dimanche, si vous ne voulez pas avoir mal partout à la fin de votre journée....