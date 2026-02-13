Elles se sont demandées en mariage au même moment et peuvent être sur le même podium lors des JO d'hiver

Les deux athlètes espèrent accomplir leur rêve ultime.

Il y a toujours de belles histoires à raconter lors des Jeux olympiques. Des histoires d'amour parfois, puisque sport de haut niveau et romances sont bien compatibles. Très souvent le ou la compagne d'un(e) l'athlète est issu(e) également du sport de haut niveau. Il est en effet plus facile de comprendre les lourdes contraintes des entraînements et des compétitions de son conjoit ou de sa conjointe quand on est nous-même du même milieu. Et c'est le cas pour ces deux athlètes des Jeux olympiques de Milan Cortina.

La Brésilienne Nicole Silveira et la Belge Kim Meylemans sont des spécialistes du skeleton. La règle de cette discipline des JO d'hiver est simple : il s'agit de descendre une piste glacée le plus vite possible en étant allongé sur le ventre, sur une luge, avec la tête en avant. L'engin est piloté par la pression et l'action des épaules ainsi que des genoux.

Les deux jeunes femmes ont fait le buzz il y a quelques mois lorsqu'elles se sont demandées en fiançailles. Au Brésil, chacune avait prévu de demander l'autre en mariage sans le savoir. Cette étonnante (et très belle) double demande s'est évidemment soldée par un double "oui", et même par l'échange de deux bagues quasiment identiques ! Mariées depuis l'été 2025, Nicole Silveira et Kim Meylemans prévoient désormais une cérémonie sur la plage, après les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina.

Mais avant cela, le rêve ultime des deux athlètes serait de monter sur le podium ensemble aux JO. Ni le Brésil, ni la Belgique n'ont remporté de médaille olympique en skeleton et pourtant, cette année, il y a une vraie opportunité. Meylemans a été la première médaillée mondiale pour la Belgique, avec l'argent aux Mondiaux 2024... Mais surtout, en janvier 2025, à un peu plus d'un an des JO d'hiver de Milan Cortina, les deux femmes ont partagé leur premier podium commun en Coupe du monde, à St. Moritz, avec Meylemans en argent, Silveira en bronze.

"En vrai, on bosse comme une équipe", a confié Meylemans après cette performance. "Si l'une de nous monte sur le podium, c'est une victoire pour nous deux."