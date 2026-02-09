Pourquoi Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ne sont plus partenaires ?

Les champions olympiques de Pékin ne seront pas de la partie en 2026.

Champions olympiques en danse sur glace en 2022, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ne seront pas en Italie, eux qui étaient partenaires sur la glace depuis qu'ils sont enfants. Après l'Olympiade et leur 5 titres mondiaux en carrière, Papadakis et Cizeron avaient d'abord annoncé un petit break d'un an en juin 2022. Celui-ci sera finalement définitif et leur séparation sera annoncée en 2024, un an avec le début des Jeux de Milan Cortina.

"Nous n'aurions pas pu rêver d'une plus belle carrière", ont-ils réagi dans un communiqué. "C'est avec une immense gratitude que nous décidons de tourner la page. Un immense merci à notre public pour le plaisir partagé avec nous sur la glace. Nous emportons de merveilleux souvenirs."

Un burn out responsable de la séparation ?

La patineuse Gabriella Papadakis a été victime d'un burn out après les JO de Pékin et avait besoin de faire une pause. "Toute notre vie, on a tellement été habitués à n'avoir quasiment pas de vacances... Là, on a eu plus de liberté, plus d'autonomie, et moins de cadre. Cette pause m'a permis de prendre un peu de distance, de recul, juste de manière saine, pour m'individualiser davantage. Pour penser à moi", a expliqué la championne olympique à France Info.

"Je pense que j'étais en burn out depuis longtemps. Et je suis restée en burn out. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, parce que c'était un travail [thérapeutique] que je ne pouvais pas faire pendant que je patinais. Je ne pouvais pas affronter toutes ces choses-là alors que j'allais à la patinoire tous les jours. D'où le break. Ce n'était pas la seule raison, mais ça en fait partie. Il fallait que je le fasse, et je suis contente de l'avoir fait, car ça m'a permis de comprendre pourquoi j'étais de moins en moins motivée, et de plus en plus démoralisée." Agée de 29 ans, Gabriella Papadakis a finalement préféré arrêter la compétition pour patiner dans des spectacles, afin d'explorer de nouveaux horizons artistiques en créant notamment un duo 100% féminin avec la Canadienne Madison Hubbell.

La séparation de Cizeron / Papadakis pour des raisons extra sportives ?

A quelques semaines du coup d'envoi des JO 2026, de nouvelles révélations laissent planer le doute sur la véritable nature de la séparation. Dans un livre paru le 15 janvier aux éditions Robert Laffont, Pour ne pas disparaître, Gabriella Papadakis a finalement expliqué la raison de cette fin prématurée. "J'ai arrêté parce que l'environnement dans lequel j'évoluais était devenu profondément malsain. J'étais à bout, physiquement et psychologiquement et j'ai dû partir pour me protéger. "Je n'avais pas le choix (...) En privé, il n'est plus le même, il se montre souvent contrôlant, exigeant, critique. Je m'abstiens de patiner avec lui hors surveillance d'un entraîneur" expliquait l'athlète. Des mots forts que Guillaume Cizeron n'a pas voulu laisse passer pour L'Equipe. Pendant vingt ans, je me suis énormément inquiété pour elle. Quand tu as quelqu'un à côté de toi qui va moins bien, tu as tendance à t'oublier", assure celui qui tentera de devenir le premier médaillé en danse sur glace avec deux équipières différentes. "Les dernières années, elle a souffert d'une commotion, de plusieurs épisodes de dépression... Je ne pouvais pas vraiment l'aider, juste être là de manière inconditionnelle et bienveillante. Une distance s'est creusée, j'ai compris que l'on vivait des réalités parallèles. Je savais que c'était difficile pour elle d'être à côté de moi, elle avait toujours le sentiment qu'on nous comparait. J'ai pris conscience d'une rancœur profonde, d'une noirceur dirigée contre moi. Même si j'ai tempéré en mettant ça sur le compte de la maladresse, j'ai ressenti comme une trahison."