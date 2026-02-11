Laurence Fournier Beaudry : son mari accusé et suspendu, la vraie raison de son couple sur la glace avec Guillaume Cizeron

Champion olympique à Pékin en 2022, le patineur a une nouvelle partenaire pour des raisons extra sportives qui concernent la franco canadienne.

Pas de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron sur la patinoire de Milan lors de ces JO d'hiver... Le champion olympique a dû choisir une nouvelle partenaire après le burn out et la pause que voulait sa partenaire. Il a donc décidé de former un nouveau duo avec la Canadienne, naturalisée française, Laurence Fournier Beaudry. Le décret a d'ailleurs été publié le 4 novembre dans le Journal officiel. "Ça y est, je suis Française, s'est exprimée la jeune femme de 33 ans. On était sur glace et, pendant la pause, j'ai reçu mon courriel. C'est vraiment chouette !", a lancé la patineuse sur les réseaux sociaux avant les JO.

Laurence Fournier Beaudry en couple sur la glace avec Guillaume Cizeron pour une raison extra sportive

Mais pourquoi Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron se sont-ils mis ensemble ? Malheureusement, la raison n'est pas uniquement sportive. En plus de la séparation houleuse avec Gabriella Papadakis, qui, après la sortie de son livre début janvier, a accusé Guillaume Cizeron d'être "contrôlant, exigeant, critique", le compagnon de Laurence Fournier Beaudry a été suspendu. Nikolaj Sorensen ne peut plus patiner pour une durée minimum de six ans après avoir été accusé de "maltraitance sexuelle".

Ce dernier est accusé par une patineuse de faits qui se seraient produits en 2012, aux États-Unis. Et s'il clame son innocence, sa carrière a été brisée. "Il fait appel et je le soutiens', explique de son côté Laurence Fournier Beaudry. 'Mais quand Guillaume a évoqué la possibilité de ce duo lors d'un dîner, Nikolaj a approuvé l'idée. Moi, j'étais un peu sous le choc ! Ma vie étant chamboulée, je ne savais pas quoi faire de cette proposition" relaye L'Equipe.

Le témoignage de la plaignante est toute fois assez glaçant. " Il m'a tenue contre le lit avec son bras gauche, en poussant sur ma clavicule. J'avais de la difficulté à respirer, et il a inséré son pénis dans mon vagin en couvrant ma bouche avec sa main droite , peut-on lire dans le texte du USA Today. La femme, dont l'identité n'a pas été dévoilée, a décrit en détail l'agression, qui aurait eu lieu après une fête dans un immeuble d'appartements à Hartford, au Connecticut. " À un moment, j'avais peur pour ma vie, et mon corps a cédé, il m'a violée pendant que j'étais immobile."

Guillaume Cizeron, le meilleur ami de Laurence Fournier Beaudry

Guillaume Cizeron n'est pas un inconnu pour le couple, car ils sont amis de longue date, ce sont même des meilleurs amis. Ils étaient coéquipiers dans l'école de Montréal et ont partagé plus que leurs entraînements depuis dix ans. "Guillaume, je le respecte beaucoup, on partage la même vision artistique. J'ai réfléchi, le projet est vraiment super intéressant", a indiqué Laurence Fournier Beaudry toujours dans des propos relayés par L'Equipe.

"Il y a beaucoup de similitudes dans notre technique, de naturel à patiner ensemble", explique le Français de son côté au quotidien. "Il y a aussi notre complicité en dehors de la glace, notre intimité, le plaisir à travailler ensemble qui va nous permettre d'avancer plus vite. Je n'avais pas envie de reprendre à n'importe quel prix et c'était un peu inespéré à ce stade de nos carrières respectives d'avoir l'opportunité de patiner avec quelqu'un qui remplit toutes les cases." Et pour le moment, avant les JO, les records et les podiums se sont enchaînés...