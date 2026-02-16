"Plus paysanne que sportive" : les origines de Justine Braisaz-Bouchet

La Française est dans le dur depuis le début des JO de Milan Cortina.

Le biathlon est la discipline reine des Jeux olympiques d'hiver et ça tombe bien : la France est toujours très bien placée pour obtenir des médailles sur toutes les courses. Et c'est le cas depuis le début des JO avec un record de 8 médailles obtenues alors qu'il reste les relais et les mass starts en fin de semaine.

À Milan Cortina, la native d'Albertville avait de grosses ambitions, mais les performances ne sont pour le moment pas au rendez-vous avec des fautes en pagaille et des places insignifiantes. Le sport n'est pas non plus sa seule raison de vivre depuis des années... La biathlète se dit plus "paysanne" que sportive pour L'Express. Fille de producteur de Beaufort, elle va aider régulièrement sa famille à la ferme, qui compte de nombreuses vaches.

L'athlète est également très attentive à la nature et aux petits gestes du quotidien. "Ramasser les papiers par terre quand je suis en montagne, c'est normal, c'est simple et ça me fait du bien", explique Justine Braisaz-Bouchet pour le magazine Nordic Mag.

C'est d'ailleurs pour mieux comprendre la nature que Justine Braisaz Bouchet s'est dirigée vers des études de biologie à Grenoble et a également fait un séjour au Népal en 2020 pour se recentrer autour de "vraies valeurs".

Et c'est cet équilibre global entre sa vie personnelle, avec sa fille et son mari, mais également ses principes et valeurs sur la nature, qui permettent à la championne olympique d'être une athlète exceptionnelle. "Quand j'arrive en compétition, j'ai le sentiment d'être intégralement biathlète, je m'assois sur beaucoup de pans de ma vie qui sont pourtant un équilibre", dit-elle pour L'Equipe. Et quand la période est difficile, "rentrer à la maison" permet de se "ressourcer en deux-deux."