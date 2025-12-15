Le sport domine les audiences TV en 2025, et le numéro 1 n'est pas l'événement que vous croyez

Les audiences télés de l'année sont connues et le sport est encore une fois au sommet.

Comme tous les ans, le classement des meilleurs audiences TV via Médiamétrie est diffusée en fin d'année. Et comme très souvent, le sport a une énorme part du gâteau. Brisons déjà le suspense, le sacre du PSG est très bien placé, mais n'a pas la première place ! La finale de la Ligue des champions entre Paris et l'Inter Milan est à la seconde place avec 8 756 000 de personnes devant l'écran de télé en mai dernier.

Mais la première place est pour la bande à Fabien Galthié est le XV de France la rencontre entre la France - Ecosse, décisive pour connaître le vainqueur du Tournoi des 6 Nations. Diffusée sur France 2, la rencontre a permis de réunir 9 822 000 de téléspectateurs. Si nous sommes loin des plus de 24 millions lors des JO 2024 de Paris, le score est une vraie réussite pour France 2 et le rugby français.

Si le spectacle des Enfoirés se retrouve à la 3e place de classement de Médiamétrie, on retrouve à la 9e place un autre évènement, la finale messieurs de Roland-Garros. 7 056 000 personnes étaient devant leur téléviseur pour assister au renversement de situation totalement fou de Carlos Alcaraz face à l'Italien Jannik Sinner (l'Espagnol était mené 2 sets 0 avec des balles de match contre lui et s'est finalement imposé en 5 manches).