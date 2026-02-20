"Non je ne suis pas..." La mise en garde d'Eric Perrot sur son niveau

Le Français réalise d'excellents JO de Milan Cortina, même s'il lui manque un titre en individuel...

En 2022 du côté de Pékin, un Français a crevé l'écran lors des Jeux olympiques : Quentin Fillon Maillet. Le biathlète a réussi l'exploit de prendre cinq médailles sur six courses. En 2026 du côté de Milan Cortina, c'est toute l'équipe de France qui crève l'écran avec 10 médailles avant les deux dernières mass start. Quentin Fillon Maillet et Eric Perrot, attendus, sont au rendez-vous.

Depuis qu'il a intégré le circuit, Eric Perrot progresse constamment jusqu'à être désormais le fer de lance de cette équipe de France de biathlon. Des ambitions, il en a, il en a beaucoup même et le clame haut et fort. "J'ai envie d'être champion olympique, j'ai envie de pouvoir gagner la coupe du monde", a-t-il confié à RMC en décembre dernier.

Mais depuis qu'il est enfant, une étiquette lui colle à la peau, ou plutôt une comparaison avec la légende française Martin Fourcade. "C'est des compliments", explique Eric Perrot toujours pour RMC. "C'est beau, c'est gratifiant et tant mieux et je remercie toujours les gens qui m'en font. A moi de pas tomber dans ce petit piège de se sentir justement arrivé au sommet. Non je ne suis pas Martin Fourcade."

Le frère de Martin Fourcade, Simon, qui est l'entraîneur de l'équipe de France, voit également dans le biathlète des similitudes avec son cadet dans sa façon d'aborder les choses. Des compliments qui ne montent pas à la tête du biathlète, conscient du chemin qui lui reste à faire. "Son palmarès est encore tellement long, j'ai encore tellement de chemin à faire…", a aussi déclaré Eric Perrot.

Eric Perrot écrit pourtant déjà de belles lettres dans l'histoire du biathlon français. ll est, à 24 ans, triple champion du monde. Il remporte la médaille d'or, sa première, avec le relais mixte français en 2024 puis confirme cette médaille en 2025, avant de remporter sa toute première sur l'individuel.

Après avoir terminé 3e du général de la Coupe du monde l'année dernière, il est l'un des prétendants cette saison au gros globe de cristal. Qui dit prétendant au gros globe de cristal dit donc de grands espoirs pour les Jeux olympiques. Son ambition ultime étant de devenir le plus grand, cela passe par d'excellents JO... Pour le moment la mission accomplie même s'il lui manque un titre en individuel...