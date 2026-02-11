La Française Perrine Laffont va tenter de décocher une nouvelle médaille olympique en Italie.

Perrine Laffont, c'est six titres de championne du monde en ski de bosses et un titre olympique acquis lors des Jeux olympiques de Pyeongchang, en 2018, en Corée. Lors des JO 2022, malheureusement, la Française n'a pas pu faire mieux qu'une 4e place, provoquant une vague de haine sur les réseaux sociaux qu'elle avait dénoncée publiquement.

Après quelques mois de pause dans sa carrière en 2024 pour des raisons mentales, Perrine Laffont est revenue à la compétition en 2025 pour préparer les Jeux olympiques de Milan Cortina, ses quatrièmes à seulement 27 ans, preuve de sa précocité. Mais ses premiers Jeux olympiques à Sotchi en 2014 ont laissé dans sa mémoire une scène cocasse.

Invitée par la chaîne Canal + à participer au programme court "La Boîte à Questions" au mois de mai dernier, Perrine Laffont est revenue sur une expérience étrange avec une légende, Dale Begg-Smith.

L'Australien a été champion olympique de ski de bosses en 2006 à Turin, avant de décrocher l'argent 4 ans plus tard à Vancouver. Il n'avait plus grand chose à prouver en 2014. Pourtant, il a été pris pour un novice par la jeune Perrine Lafont.

"C'était aux Jeux de Sotchi donc mes premiers Jeux. Je monte avec un Australien dans le télésiège et avec mon petit anglais d'une petite fille de 15 ans je lui demande : 'Alors, c'est tes premiers Jeux Olympiques ?' Il me regarde comme ça et il me dit : 'No, it's my third…' (non, ce sont mes troisièmes, NDLR)", a-t-elle expliqué en rigolant, avant de poursuivre : "Le soir, j'en parle à mes coéquipiers. Ils me disent : 'Mais tu sais à qui tu parlais ? Au champion olympique Dale Begg-Smith'. Ah… Je comprends pourquoi il m'a répondu ça !"

La jeune Perrine Laffont a bien évolué et sera bien l'un des fers de lance de la délégation française à Milan Cortina. En revenant à la compétition seulement cette année, avec également une blessure contractée en décembre, les attentes seront tout de même moindres pour la Française. Mais n'oublions pas encore une fois que la skieuse n'a que 27 ans et que dans 4 ans, les JO se passent à la maison, du côté des Alpes françaises. Elle n'aura qu'une trentaine d'années.