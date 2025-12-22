Champion olympique de natation, il annonce son grand retour à la compétition

Le nageur a annoncé son grand retour avec comme comme objectif les JO 2028.

Alors que nous sommes à l'approche des Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina, certains sont déjà tournés vers les JO de Los Angeles en 2028. La natation, discipline phare des JO d'été au même titre que l'athlétisme, fait toujours vibrer les spectateurs présents sur place et devant la télé.

Lors de l'été 2028, les Américains auront la chance de retrouver une légende dans les bassins avec le Sud-Africain Cameron van der Burg, champion olympique du 100 mètres brasse à Londres en 2012.

Multiple médaillé mondial, double champion du monde en grand bassin et quadruple en petit bassin, Cameron van der Burg est aujourd'hui âgé de 37 ans et ambitionne de participer aux prochains Jeux olympiques de Los Angeles, où il aura… 40 ans. "À ce stade de ma vie, en tant que père et entrepreneur, et après avoir récemment déménagé à Dubaï et disposant de temps libre, j'envisage sérieusement de revenir au monde de l'athlétisme de haut niveau. Ce retour promet d'être passionnant", a-t-il confié dans son podcast "Back To The Blocks".