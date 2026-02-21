Lou Jeanmonnot cash sur l'ambiance en équipe de France : "ça me dégoute"

La Française n'a pas sa langue dans sa poche et elle le fait comprendre sur sa relation avec le reste de l'équipe de France.

L'équipe de France de biathlon n'a pas abordé les Jeux olympiques de Milan Cortina dans la meilleure des ambiances. Si tout avait l'air de bien se dérouler chez les hommes et que la concurrence semblait être saine, poussant les biathlètes à se dépasser à l'image du titre olympique sur le relais hommes mardi 17 février, l'ambiance n'est pas la même chez les femmes.

La raison principale est l'affaire de la carte bleue entre Julia Simon et Justine Braisaz-Bouchet, qui a secoué l'équipe de France et le monde du biathlon en 2025. Condamnée, la dix fois championne du monde Julia Simon a été suspendue un mois avant de reprendre la compétition. Et cela a malheureusement créé une sale ambiance au sein des Bleues même si Julia Simon a indiqué que l'équipe de France était passée à autre chose durant ces JO 2026. Lou Jeanmonnot n'a pas hésité à en faire mention à plusieurs reprises après certaines courses au micro de L'Equipe.

"Si pour vous c'est ponctuel dans les médias, nous ça fait trois ans et demi que c'est journalier, donc on a appris avec des situations qui ont un peu évolué au fil des années (...). Là où je suis profondément déçue, c'est pour Justine (Braisaz-Bouchet), parce que je trouve qu'elle paye beaucoup trop cher quelque chose dont elle a été victime à un moment donné", a lâché l'athlète, poursuivant : "Elle a reçu des menaces de mort à l'encontre de sa fille et honnêtement, ça me dégoute. Ce n'est pas normal que ça prenne cette ampleur-là." Malheureusement pour Justine Braisaz-Bouchet, les JO sont passés de façon transparente avec des résultats catastrophiques, loins des perfs de Julia Simon notamment...

Ce n'est pas la première fois que la leader de cette équipe de France, l'une des grandes favorites pour les titres olympiques en Italie, évoque l'ambiance au sein des Bleues. Celle qui se dit "très proche" de Justine Braisaz Bouchet pensait que, comme en junior, toutes les filles étaient amies... Grosse erreur.

"On se rend vite compte que ce n'est pas le cas. Les caractères ne sont pas tous compatibles et c'est un peu comme n'importe quelle entreprise", a-t-elle aussi expliqué à Eurosport. "La seule différence c'est que dans le sport, c'est médiatisé. Donc il a fallu oublier l'idée de me dire que 100% du groupe sont mes amies." Heureusement qu'en sport, être les meilleures amies du monde n'est pas une condition pour briller, remporter les médailles ou soulever des trophées.