Alexis Pinturault est catastrophique dans cette discipline, il est même la risée de ses entraîneurs

Le Français est l'un des meilleurs skieurs de sa génération.

On ne présente plus Alexis Pinturault. Le Français est une légende du ski alpin et avait pour ambition de disputer ses quatrièmes Jeux olympiques à Milan Cortina, ce ne sera pas le cas à cause d'un quota difficile. Triple champion du monde, Pinturault avait également remporté trois médailles aux JO avec deux breloques en bronze sur le slalom à Sotchi et Pyeongchang et une d'argent sur le combiné, son épreuve, également en Corée en 2022.

Mais depuis 2024, le Français ne fait plus vraiment parti des meilleurs skieurs de la planète et pour cause... Deux grosses blessures au genou en 2024 et lors de son retour à la compétition au début de l'année 2025 l'ont obligé à passer deux saisons éloigné des pistes. Désormais de retour et en forme, Alexis Pinturault ne pourra pas faire un coup à Milan Cortina.

Le skieur était également devenu plus rare en équipe de France en raison de la création de sa propre cellule d'entraînement. Un privilège de champion, mais nécessaire en raison de quelques tensions à l'époque avec le reste du groupe France. Cela ne l'a pas empêché de nouer des relations franchement amicales avec quelques entraîneurs... qui le lui rendent bien.

"Il est taillé comme un dieu grec, il a tout pour plaire, une tête d'ange. C'est difficile de lui trouver des défauts, mais on peut affirmer sans problème qu'Alexis danse… très mal. Mais alors vraiment mal. En fait, il danse aussi mal qu'il skie bien", plaisantaient Romain Velez et Kevin Page, les deux entraîneurs techniques des Bleus, pour Eurosport s'appuyant sur une expérience vécue lors du mariage de l'ancien slalomeur Maxime Tissot.

Pour la première fois, comme pour de nombreux athlètes, il espérait vivre ses premiers JO en Europe. C'est notamment pour cela qu'il a décidé de continuer sa carrière. "J'ai hâte de vivre une expérience olympique comparable à ce qu'on connait sur de grosses épreuves de Coupe du monde ou des Mondiaux dans nos montagnes. On sera près de chez nous, près des Alpes françaises, on aura des supporters, au-delà des familles. L'ambiance sera très différente", avait-il expliqué dans un entretien pour l'Equipe. Ce ne sera malheureusement pas le cas...