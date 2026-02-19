"Je suis née avec des fixations aux pieds et deux bâtons dans les mains" : Emilly Harrop favorite pour l'or olympique

La Française pourrait être la très belle surprise des Jeux olympiques de Milan Cortina.

Les belles histoires des Jeux olympiques sont aussi celles qui concernent les athlètes que le grand public ne connaît pas vraiment alors qu'elles sont des méga stars dans leur discipline... C'est le cas notamment pour plusieurs membres de l'équipe de France olympique et notamment la Française Emily Harrop, grande favorite pour l'or olympique dans la nouvelle discipline du ski alpinisme.

Pour faire court, le ski alpinisme est une discipline qui combine ski de randonnée et course en montagne. Les athlètes montent à la force des jambes avec des peaux sous les skis (des bandes que l'on colle sous les skis et qui permettent de glisser vers l'avant sans reculer), puis redescendent à toute vitesse.

Originaire de Sainte Foy, Emily Harrop est la meilleure. Triple championne du monde et gagnante du gros Globe la saison dernière, elle est "née avec des fixations aux pieds et deux bâtons dans les mains", comme elle aime le dire sur la page d'accueil de son site officiel.

Son objectif ultime ? "Une médaille olympique aux JO de 2026 à Milano Cortina, à l'occasion de la première apparition du ski alpinisme à cet évènement", s'enthousiasme-t-elle sur son site.

Passée par le ski alpin, Emily Harrop a trouvé dans le ski alpinisme une bouffée d'oxygène, comme elle a indiqué au Dauphiné. "J'ai découvert le ski alpinisme où j'ai retrouvé une liberté. Cela m'a fait du bien. J'ai eu l'impression de reprendre mon projet en main, cela a été une bouffée d'oxygène. Le sport s'est professionnalisé et j'ai retrouvé ce que j'avais connu en ski alpin... et même plus."

Une évolution et une professionnalisation qui concernent notamment le staff de l'équipe de France. "Il y a eu une augmentation des ressources avec plus de compétences. Le staff de l'équipe de France a évolué. Ils sont douze, nous avons deux kinés, deux préparateurs mentaux, des coachs, des techniciens", explique-t-elle dans une chronique. Des évolutions qui pourraient donc l'amener vers le sacre en Italie.