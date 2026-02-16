"Je ne fais pas de ski pour..." Clément Noël ne se laisse pas marcher dessus, une face cachée méconnue

Clément Noël vise un doublé de légende à l'occasion des JO 2026. Mais il a autre chose en tête.

Clément Noël est peut être la seule grande chance de médaille pour le ski alpin français lors des Jeux olympiques de Milan Cortina. En 2022 à Pékin, le Français a été sacré champion olympique de slalom, devenant le troisième français de l'histoire après Jean-Pierre Vidal et Jean-Claude Killy. Une grande performance, car le slalom sur deux manches est peut être la course la plus aléatoire en raison de sa technicité.

Heureusement, le Français a également un sacré caractère même si ce n'est pas ce qui se dégage de sa personnalité au premier abord. Capable de faire son auto critique et d'avouer qu'il a "skié n'importe comment", il ne fait pas non plus ses performances pour les livres et les records, ça ne l'intéresse pas.

"Je ne fais pas de ski pour les livres de records. J'essaie simplement de faire de mon mieux et de gagner le plus de courses possibles. C'est ça qui me plaît. Ça reste de la fierté quand on me compare à des champions, mais ce n'est pas pourquoi j'essaie d'aller vite", a-t-il expliqué pour le Dauphiné.

Clément Noël est également habitué à dire ce qu'il pense des règles et de la sécurité autour des skieurs, ce qu'il ne s'est pas privé de faire après l'accident de son coéquipier Cyprien Sarrazin fin 2024. "On ne peut pas aller à 130/140 km/h avec juste un casque sur une piste verglacée et imaginer qu'on est en toute sécurité en permanence", analyse-t-il pour l'Est Républicain. "Le risque zéro n'existera jamais. Mais il y a des améliorations à faire sur la sécurité (...) Ils font un peu exprès de mal la préparer (la piste - NDLR) pour rajouter de la difficulté, ce qui n'est pas nécessaire".

Malgré certaines critiques, Clément Noël reste amoureux de son sport veut gagner. Il espère ramener une nouvelle médaille à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver en Italie. "J'ai comme objectif de ramener une médaille. En or, c'est encore mieux", espère-t-il toujours dans le journal.