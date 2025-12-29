Diogo Jota, Bernard Lacombe, Hulk Hogan... Ces sportifs nous ont quittés en 2025

L'année 2025 se termine et le monde du sport a été marqué par de tragiques disparitions.

L'année 2025 a été une nouvelle fois marquée par de nombreux décès dans le monde du sport. La mort peut être la plus marquante était celle du joueur de Liverpool Diogo Jota. L'attaquant portugais s'est tué au volant de sa voiture le 3 juillet dernier, accompagné de son frère André Silva, quelques jours après s'être marié, provoquant de nombreux hommages.

En France, plusieurs personnalités marquantes ont disparu en 2025. La plus iconique : Bernard Lacombe. L'ancien international français est décédé le 17 juin, laissant sa ville de Lyon orpheline et notamment Jean-Michel Aulas, très marqué par cette disparition. Parmi les autres disparitions, le joueur de rugby et légende de Toulon, André Herrero, le fils de Marcel Cerdan, Roland Bertrane, Jacky Vergnes ou encore l'ancien "barjot" de l'équipe de France de hand, Denis Lathoud.

Chez les journalistes, l'année a été particulièrement difficile avec la disparition de deux voix du vélo, Guillaume Di Grazia, commentateur sur Eurosport pendant plusieurs années du Tour de France. S'il avait démissionné après des accusations internes, son décès tragique lors d'une fête taurine a fait beaucoup de mal à la rédaction d'Eurosport. Et que dire de la mort de Jean René Godart. Figure emblématique de France Télévisions après avoir couvert 33 Tour de France consécutifs.

Un personnage iconique a également disparu en 2025 provoquant une immense stupeur : Daniel Naroditsky. Agé de 29 ans, l'ancien grand maître des échecs américain est mort le 19 octobre dernier dans des circonstances très floues. La disparition de Marshawn Kneeland, joueur de football américain, a également marqué les Etats-Unis et la NFL en novembre dernier. Le jeune homme s'est suicidé après avoir été impliqué dans un poursuite policière.

Autre mort médiatique, celle de l'ancienne légende du catch et patriote américain, Hulk Hogan. Fervent supporter de Donald Trump, l'ancien catcheur est mort en juillet dernier d'une crise cardiaque, selon les rapports médicaux et a laissé un grand vide à ses plus grands fans.

D'autres anciens sportifs ont également disparu dont le double vainqueur de Roland Garros, Nicola Pietrangeli, l'ancien boxeur George Foreman, l'ancienne championne du monde de biathlon Laura Dahlmeier, victime d'un accident d'alpinisme au Pakistan ou encore l'ancien joueur belge de foot Glen De Boeck.