Adam Siao Him Fan : il a été entraîné par une légende, ses origines et son parcours

Le patineur vise un podium lors des Jeux olympiques de Milan Cortina.

Le patinage artistique français a des chances de briller lors des Jeux olympiques de Milan Cortina. Deux athlètes peuvent envisager de monter sur la boite avec Kevin Aymoz et Hadam Siao Him Fan. Le premier nommé n'est pas qu'un outsider, il a tout de même remporté son premier Grand Prix, organisé à Lake Placid, dans l'Etat de New York, en novembre dernier.

Mais la plus belle chance de médaille reste tout de même Adam Siao Him Fan. Double champion d'Europe (2023 et 2024) et médaillé de bronze aux mondiaux 2024, le Bordelais entame les JO avec confiance. Ses parents sont originaires de l'île Maurice et ont émigré en France au début des années 1980. Né en 2001, il se lance dans le patinage en 2005 à l'âge de 4 ans. "Dès son entrée à l'école maternelle, il a voulu que je l'inscrive", a expliqué sa mère pour Sud Ouest.

"Mon mari a quitté Maurice en 1978 pour des études de médecine et moi en 1979", confiait-elle également pour un média local. "Tous nos enfants ont eu des activités après l'école. Patinage, gymnastique, danse, ou tennis, hockey sur gazon. Mes parents avaient un magasin d'articles de sport. Il est donc normal que j'en fasse faire à mes enfants."

Très rapidement, le patineur marque les esprits et attire une légende française de son sport, Brian Joubert. Ses performances tapent dans l'œil du triple champion d'Europe et surtout champion du monde 2007, qui l'enrôle dès 2017 à Poitiers. " J'ai beaucoup progressé au contact de Brian dans la manière d'aborder les grands évènements et sur les sauts", expliquait le patineur à La Nouvelle République.

Après plusieurs deuxièmes places aux championnats de France sous la houlette de Brian Joubert, qui sera à ses côtés pendant 3 saisons, il se sépare de ce dernier et passe par les clubs de Courbevoie (Hauts-de-Seine), puis de Nice. Adam Siao Him Fan décrochera finalement un titre de champion de France en décembre 2022 à Rouen. Une victoire qui lui donne confiance et qui lui permet de remporter son premier titre européen en 2023, une première depuis Florent Amodio en 2011. Il enchaînera en 2024 avec un nouveau titre de champion de France, d'Europe et une belle médaille de bronze aux Mondiaux. Il vise désormais l'exploit d'une médaille à Milan Cortina. La France n'ayant plus remporté de médaille chez les hommes depuis Philippe Candeloro à Nagano en 1998.