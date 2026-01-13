Ils vont construire le plus grand stade de la planète

Ce stade s'annonce comme l'un des plus beaux du monde.

Les stades de foot font rêver de nombreux supporters et supportrices. Beaucoup rêvent de visiter un stade en particulier. Le Camp nou à Barcelone, Anfield ou Old Trafford en Angleterre, la Bombonera en Argentine... La liste pourrait être très longue en fonction des affinités de chacun.

Depuis plusieurs années, des projets assez fous voient le jour, notamment en Arabie Saoudite qui propose des structures jamais vues comme le Neom Stadium et son stade qui pourrait être suspendu à 350 mètres au-dessus du sol. Mais pas que. Au Maroc, qui organisera conjointement la Coupe du monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal, le stade Hassan II verra le jour et sera le plus grand du monde, avec une capacité record.

Ce stade, qui devrait être construit à El Mansouria, à une bonne trentaine de kilomètres au nord de Casablanca aura une capacité de 115 000 places, le tout pour un montant de 5 milliards de dirhams soit environ 466 millions d'euros. Un projet totalement dingue, mais que le Maroc veut mener à bien pour marquer le coup, avec sa première organisation de Mondial.

Le projet ne s'arrête pas qu'au stade puisqu'il comprend également la construction d'une ville sportive intégrée, composée d'un terrain d'athlétisme d'une capacité de 24 000 spectateurs, une salle omnisport, une salle de gymnastique, un centre de congrès et d'exposition, une cité de sport, un parc et un hôtel ainsi que des lieux de divertissement. Tout cela sur une zone de 140 ha.

Pour le moment, le projet sort timidement de terre comme l'a expliqué Marca dans un reportage. Mais la Fifa a donné la meilleure note lors de l'inspection des infrastructures avec un 4,3/5. De bon augure pour ce stade qui espère tout simplement accueillir la grande finale de la Coupe du monde 2030 (en concurrence avec le stade du Real Madrid). Sa livraison est prévue pour 2028.

L'Espagne espère tout de même coiffer le Maroc et faire du Santiago Bernabeu, le troisième stade de l'histoire à accueillir deux finales de Coupe du monde, après l'Azteca de Mexico et le Maracanã de Rio.