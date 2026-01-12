Double championne olympique, elle se blesse "stupidement" et est incertaine pour les JO
La méga star s'est blessée lors d'un entraînement et est désormais incertaine.
Les Jeux olympiques de Milan Cortina débutent dans quelques semaines, le 6 février prochain. Et s'il n'y a jamais de bon moment pour se blesser lorsqu'on est un athlète de très haut niveau, ce n'est désormais vraiment plus la période pour connaître une très grave blessure. Malheureusement, la France devra composer sans Tess Ledeux qui ne s'est pas remise d'un traumatisme crânien il y a quelques mois, mais les Etats-Unis pourraient également perdre un grand nom avec Chloé Kim.
L'Américaine, double championne olympique et qui vise un troisième sacre en Italie en half pipe, s'est blessée en Suisse lors d'un entraînement. Je suis actuellement en Suisse et, lors de mon deuxième jour d'entraînement, j'ai fait la chute la plus ridicule" a-t-elle publié vendredi sur son compte Instagram. "Je ne ressens pas trop de douleurs, j'aimerais évidemment que mon épaule arrête de se déboîter (...) j'essaie de rester optimiste" a toutefois indiqué l'athlète dans l'attente des résultats de son IRM. Sa participation est toutefois compromise...