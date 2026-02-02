Le FBI est formel, la France va jouer dans le stade le plus dangereux de la Coupe du monde

Alors que la menace d'un boycott plane sur le Mondial aux Etats-Unis, Mexique et Canada, la France sera peut être en danger lors d'une rencontre de la phase de poules...

L'année sport s'annonce riche. Deux ans après un été olympique à Paris et quelques mois après les JO d'hiver en Italie, c'est au tour de la Coupe du monde de foot d'être au programme dès le mois de juin et jusqu'au mois de juillet (11 juin - 15 juillet). La compétition, inédite par son format avec 48 équipes, se déroulera aux Etats-Unis, Mexique et Canada.

À l'issue du tirage au sort réalisé en décembre dernier, l'équipe de France est tombée dans une poule difficile, peut être la plus relevée selon les observateurs, avec le tout nouveau champion d'Afrique, le Sénégal, la Norvège d'Erling Haaland et enfin un barragiste, qui sera connu à la fin du mois de mars et qui pourrait être la Bolivie, l'Irak ou le Suriname.

Quelques heures après le tirage, le calendrier complet de la Coupe du monde a été dévoilé. Et bonne ou mauvaise nouvelle, la France jouera l'intégralité de sa phase de poules aux Etats-Unis avec un camp de base du côté de Boston. Mais faudra-t-il prendre des précautions pour aller voir jouer les Bleus dans un stade en particulier ? Selon l'étude de SeatPick, la bande à Mbappé va jouer dans le stade le "plus dangereux".

Lors du second match de la phase de groupes le 22 juin prochain, les Bleus affronteront le gagnant du barrage intercontinental dans le Lincoln Financial Field de Philadelphie... Un stade qui a une très mauvaise réputation.

Pour arriver à cette conclusion, l'étude s'est basée sur le nombre de vols signalés au FBI en 2024, sur une échelle de 100 000 habitants. En identifiant les zones où ces vols ont été commis, il a été démontré que celle du stade de Philadelphie était la plus dangereuse du tournoi.

Apportons donc tout de même une nuance : la "dangerosité" ne se trouve pas à l'intérieur du stade pendant le match, mais plus à l'extérieur pour les supporters qui devront faire attention. En analysant les données GPS avec les rapports de criminalité du FBI, on constate que le périmètre immédiat du stade affiche des statistiques de délinquance bien plus élevées que celles de New York ou de Boston. Le FBI devrait tout de même remédier à cela en mettant en place un véritable "bunker" autour de l'enceinte pour assurer la sécurité de tout le monde.