Cécile Grès en couple : son compagnon est aussi un footballeur

La journaliste Cécile Grès va être régulièrement à l'antenne sur France Télévisons à l'occasion des Jeux olympiques de Milan Cortina.

Cécile Grès ne pouvait devenir que sportive ou journaliste sportive. Passionnée de sport depuis l'enfance, celle qui s'est imposée comme un des visages des sports sur France TV a pratiqué plusieurs disciplines avant de choisir le journalisme, attirée par l'écriture et la couverture des compétitions. Après une licence et une maîtrise de lettres à l'Institut catholique de Paris et à l'Université Paris-Sorbonne, cette native de Paris (le 24 décembre 1987, c'est peu commun) effectue son stage de fin d'études à la rubrique rugby de L'Équipe, ce qui lancera sa carrière professionnelle.

Cécile Grès débute ensuite comme chroniqueuse rugby pour l'émission radio Cissé Sport sur Le Mouv', puis devient journaliste-reporter spécialisée dans le rugby à XV pour Eurosport, où elle couvre notamment les matchs de Pro D2. En 2019, elle rejoint la rédaction des sports de France Télévisions, assurant les interviews en bord de terrain pour les grandes compétitions de rugby comme le Tournoi des Six Nations et la Champions Cup. Un passage remarqué qui va lui faire franchir une belle étape dans la notoriété et la reconnaissance de ses pairs.

Présente aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin 2022 avec l'équipe de France Télévisions, Cécile Grès quitte la rubrique rugby en 2023 pour se consacrer à d'autres projets au sein du groupe France Télévisions et à l'antenne dans des émissions comme C L'hebdo sur France 5 et comme joker dans Stade 2 sur France 3.

Qui est le compagnon de Cécile Grès ?

Sur le plan personnel, Cécile Grès est en couple avec Vincent Sasso, footballeur professionnel du côté de Dunkerque. Le joueur a été formé dans un premier temps du côté du FC Nantes et a ensuite joué au Portugal. Avec le club SC Braga, il remporte la Coupe du Portugal en 2015. Il poursuit ensuite son parcours en Suisse du côté du Servette ainsi qu'en Angleterre. Depuis juillet 2024, il évolue au sein du club de Dunkerque en tant que défenseur central.

La journaliste et le joueur ont accueilli un fils prénommé Raphaël, né en juillet 2023. Cécile Grès était revenue à l'antenne dans les mois qui suivants, pour être de nouveau à l'écran pour les JO 2024. Etre jeune maman et animatrice d'un des événements les plus importants de ces dix dernières années en France et dans le monde sera un tour de force, comme elle l'avait indiqué elle-même à l'issue des Jeux de Paris. "Rendre l'antenne pour la dernière fois de ces Jeux Olympiques avec lui. Tenir ces presque trois semaines si intenses et trouver du temps pour lui autant que possible était un défi pas évident. Ma médaille d'or à moi, c'est de m'en être sortie pas parfaitement mais pas trop mal", avait-elle écrit sur son compte Instagram.