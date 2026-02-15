Pour les JO 2026, une règle spectaculaire de ce sport va changer

Ce sport olympique a des règles différentes lors des JO que le reste de la saison...

Les Jeux olympiques de Milan Cortina vont permettre de mettre en avant des sports assez peu populaires en France. Car oui, contrairement à certains pays européens comme l'Autriche, la Suède, la Finlande, la Suisse... Les sports d'hiver n'ont pas forcément une place prédominante dans le paysage français.

Parmi les sports phares des JO, le hockey glace sera l'une des attractions à Milan Cortina. Et bonne nouvelle, pour la première fois depuis bien longtemps, les équipes de France masculine et féminine seront en Italie. Malheureusement, il ne faudra pas s'attendre à des miracles dans un sport ou le Canada, la Finlande et les Etats-Unis sont ultra favoris.

Sachez qu'à l'occasion des Jeux olympiques, les règles évoluent en hockey sur glace pour rendre la discipline plus familiale et peut être moins "choquante" pour les spectateurs. En effet, ceux qui suivent la NHL, la ligue nord américaine de hockey, ont l'habitude de voir des bagarres en plein milieu du match. Des combats très codés (à défaut d'être réglementés), qui participent au folklore de la discipline. Ce ne sera pas le cas pour les JO !

Dans la pratique traditionnelle, les deux joueurs se parlent, au moment d'un face-off ou après une bousculade, et se mettent d'accord. Après quoi, ils enlèvent leurs gants, laissent tomber leur crosse sur la glace, et tentent de s'échanger des coups. Pendant ce temps, le jeu s'arrête, et les arbitres se positionnent à proximité pour s'assurer du "respect" des règles. Une fois un hockeyeur à terre, le combat s'arrête et la sanction est la même pour les deux, 5 minutes de pénalité.

Lors des compétitions internationales comme les Jeux olympiques, ou dans les ligues européennes comme chez nous en France, les combats sont strictement interdits et sanctionnés (d'au moins) un match de suspension. Il en va de même pour la PHWL, la Ligue professionnelle de hockey féminin d'Amérique du Nord. Malgré cela, plusieurs bagarres peuvent se déclencher même après quelques secondes de jeu et on pourrait assister à des accrochages pendant les JO.