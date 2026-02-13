Fabien Claude : le dramatique accident de son père, source de motivation supplémentaire pour le biathlète français

Présent aux Jeux olympiques de Milan Cortina, le biathlète Fabien Claude a vécu un accident dramatique.

Le biathlon sera l'une des principales sources de médailles pour la délégation française à l'occasion des Jeux olympiques de Milan Cortina. Pour rappel, lors des JO de Pékin en 2022, la France était repartie avec 14 médailles, dont 7 pour le biathlon à lui seul, avec trois en or et quatre en argent. Le bilan en 2026 pourrait être un peu meilleur...

Et pour cause : la France a les deux meilleurs biathlètes actuels sur le circuit chez les hommes et les femmes avec Eric Perrot et Lou Jeanmonnot. La densité au sein de la délégation masculine et féminine permettent de croire aussi à des médailles sur les relais. Et parmi les noms à retenir sur les relais, se trouve celui de Fabien Claude.

Le biathlète, vice champion olympique à Pékin avec ses coéquipiers, vise cette fois le titre olympique. Une médaille qu'il pourrait dédier à son père, victime d'un terrible accident il y a quelques années...

En 2020, Gilles Claude, était victime d'un accident de motoneige au Québec, qui couté la vie à plusieurs personnes. L'accident, intervenu dans l'embouchure d'une rivière partant du lac Saint-Jean lorsque la glace a cédé sous le poids de plusieurs engins, a touché toute la famille du biathlon. Son corps sera retrouvé quelques heures plus tard à plus de deux kilomètres des points initiaux de recherche.

Accompagné de son frère Florent lors de la manche de Coupe du monde à Pokljuka quelques heures après le terrible accident, Fabien Claude avait réalisé la prouesse de terminer sur le podium de l'individuel, son tout premier en carrière. "Il y a eu un tragique accident au Canada pour mon père", avait-t-il expliqué auprès de L'Equipe. "Ce podium est pour lui, je suis sûr qu'il est fier de nous et je suis fier de ce que j'ai fait aujourd'hui. Le but n'était pas forcément le résultat, c'était de rendre un dernier hommage et faire du mieux possible." A Milan Cortina, Fabien Claude ne pourra rendre un plus bel autre hommage qu'en empochant une nouvelle médaille olympique...