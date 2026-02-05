Jeux olympiques d'hiver 2026 : déjà une grosse polémique et même une menace sur les Jeux en France en 2030

Les Jeux olympiques d'hiver 2026 sont déjà très critiqués... Comme ceux de 2030 en France.

Jeux olympiques d'hiver 2026, c'est parti ! Nous sommes à quelques jours et même quelques heures du coup d'envoi officiel des JOde Milan Cortina, avec une cérémonie d'ouverture prévue ce 6 février. Et comme pour chaque compétition planétaire - les JO ou la Coupe du monde pour ne citer que ces évènements -, les polémiques sont souvent nombreuses...

Pour les Jeux olympiques d'hiver, la "coutume" est respectée après la diffusion d'une étude qui met à mal les JO de Milan Cortina et les Jeux olympiques d'hiver de façon générale. Un rapport alarmant publié par Scientists for Global Responsibility et Le New Weather Institute pointe un impact climatique jugé "dramatique" à l'occasion de cette olympiade et qui met en alerte la France pour les JO de 2030 dans les Alpes.

Selon l'étude en question, près de 930 000 tonnes de gaz à effet de serre pourraient être émises durant les deux semaines de compétitions en Italie. La cause principale serait l'afflux des spectateurs pour les Jeux olympiques d'hiver 2026, et en particulier leurs déplacements qui représenteraient à eux seuls environ 410 000 tonnes de CO2.

Autre inquiétude qui transparait de ce rapport et qui est directement liée aux émissions de CO2 : la disparition de la surface neigeuse... Environ 265 stations de ski auraient disparu ces dernières années en Italie. Et à l'occasion de ces Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina, les émissions de CO2 pourraient entrainer la disparition de 2,3 km2 de couverture neigeuse et la fonte de 14 millions de tonnes de glace glaciaire selon le rapport...

La neige artificielle, l'autre pour noir des Jeux olympiques d'hiver 2026

Ce rapport sur les émissions de CO2 s'ajoute à d'autres zones d'ombres concernant les moyens considérables déployés par l'organisation des JO pour adapter les stations aux exigences des compétitions internationales. Malgré les fortes chutes de neige dans la zone, il a par exemple fallu élargir les pistes, moderniser les remontées mécaniques, construire une énorme rampe provisoire baptisée "Big Air", et surtout mettre en place un réseau dense de canons à neige sur plusieurs versants.

Si les organisateurs des JO d'hiver 2026 restent discrets sur les chiffres, on parle de plus de 1,6 million de mètres cubes de neige fabriqués pour rendre les épreuves possibles, près de 2 millions de mètres cubes d'eau utilisés, d'énormes retenues comme un réservoir de plus de 200 000 mètres cubes à Livigno, qui s'avère en plus insuffisant. Dans Le Monde, Davide Cerato, le "M. Neige" de la Fondation Milan-Cortina, reconnaît avoir "utilisé l'eau de cette réserve, mais aussi puisé dans le Spöl, la rivière qui traverse Livigno, pour trouver les 400 000 mètres cubes d'eau nécessaires", soit l'équivalent de 160 piscines olympiques.

Les Jeux olympiques d'hiver 2026, présentés comme une magnifique vitrine pour la montagne, serait donc une menace de plus pour cet espace naturel précieux. Les organisateurs et le public ne sont d'ailleurs pas les seuls responsables. Les industriels sont également pointés du doigt. Eni, Stellantis ou ITA Airways pourraient générer 1,3 million de tonnes supplémentaires de CO2 lors de l'événement, soit 40% de plus que l'empreinte carbone directe de l'évènement. On rappelle que la France promet des JO "sobres et durables" en 2030. "La feuille de route environnement a pour objectif de garantir la cohérence du projet olympique et paralympique avec les dispositifs existants de la planification écologique, et de préciser les modalités du suivi de sa mise en œuvre", explique d'ailleurs un rapport du gouvernement.