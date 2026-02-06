Laura Pausini aux JO 2026 : la chanteuse a sorti une chanson avec un candidat actuel de Danse avec les stars

La chanteuse est l'une des stars de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Milan Cortina.

Laura Pausini est une icone de la chanson italienne des années 1990-2000. Avec plus de 70 millions de disques vendus à travers le monde, auréolée d'un Grammy Awards, d'un Golden Globe, de cinq Latin Grammy Awards, et d'une nomination aux Oscars, la chanteuse italienne est une véritable star, y compris en France. Pas étonnant qu'elle ait été choisie par les organisateurs des JO de Milan Cortina pour ouvrir la compétition.

Ce vendredi 6 février, Laura Pausini sera présente lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Un choix légitime pour les organisateurs. "Sa musique, capable de transcender les générations, les cultures et les langues, représente un point de rencontre entre tradition et modernité, entre racines italiennes et ouverture internationale. Sa participation à la Cérémonie d'ouverture sera une expression authentique de l'identité et de la tradition italiennes. Laura Pausini occupera le devant de la scène lors d'un moment iconique d'une grande intensité émotionnelle, offrant au public une expérience collective et puissante", promettent les organisateurs.

Qu'est devenue Laura Pausini ces dernières années ?

Après le Grammy du meilleur album latin ("Escucha") le 8 février 2006 et une tournée mondiale en 2009 notamment, Laura Pausini se retire un temps de la scène. Elle fera son retour en 2011 avec son onzième album, "Inedito", puis donnera naissance à une petite Paola, le 8 février 2013. Elle suivra ensuite l'itinéraire de nombreuses stars des années 1990, entre singles inédits, albums "best-of", compilations, collaborations, tournées revival et rôle de juré dans un concours de chant à la télévision italienne. En 2022, le public européen la retrouvera à la présentation de l'Eurovision, organisée cette année là à Turin. Elle a sorti en 2023 son douzième album, "Simili", suivi d'une tournée internationale.

Si elle se fait plus discrète depuis, la chanteuse a sorti une nouvelle chanson ces dernières semaines avec un artiste français, candidat de Danse avec les stars cette année, Julien Lieb. Le chanteur, ancien de la Star Academy et l'artiste internationale, se sont associés pour sortir un titre intitulé "La dernière chanson (Due Vite)". Il s'agit d'une réinterprétation du morceau présenté par Marco Mengoni à l'Eurovision 2023. Une chanson qui lui avait permis de décrocher la quatrième place du concours.

Sur son compte instagram, Laura Pausini est revenue sur la naissance de ce duo inattendu. Elle explique avoir immédiatement été touchée par le morceau original. "J'ai tout de suite pensé que c'était une chanson incroyable et intemporelle (…) Quand je suis tombée sur la version française… des étincelles !" Et sur sa rencontre avec Julien Lieb, une "évidence". "Je l'ai contacté et nous nous sommes promis de collaborer un jour. Quand j'ai appris que Julien était aussi fan de la musique de Marco, c'était une évidence."