Qui est le compagnon de Chloé Trespeuch, porte drapeau à la cérémonie d'ouverture des JO 2026 ?

La snowboardeuse portera le drapeau de la délégation française avec Clément Noël ce vendredi.

La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques est toujours un show grandiose à l'image de celle de Paris 2024. Cette cérémonie est également l'occasion de mettre à l'honneur certains athlètes, car ils ne seront pas tous présents en raison des compétitions qui ont déjà débuté ou vont débuter.

Si chez les hommes, Clément Noël, champion olympique à Pékin, portera le drapeau pour la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver 2026, à Milan et Cortina, c'est la snowboardeuse Chloé Trespeuch qui aura ce privilège chez les femmes. Devenue maman il y a un peu plus d'un an d'un petit Marlo, l'athlète va surtout vivre des quatrièmes Jeux olympiques d'hiver après ses trois premières participations à Sotchi en 2014, Pyeongchang en 2018 et Pékin en 2022.

Chloé Trespeuch en couple avec un sportif, mais loin de la neige et des planches

Le palmarès de Chloé Trespeuch pourrait en faire rougir plus d'un lors de cette cérémonie car la snowboardeuse a déjà remporté deux médailles avec le bronze à Sotchi et l'argent à Pékin. Si le grand public la connait encore peu, sa vie privée commence elle aussi à attiser la curiosité. Et elle n'est pas banale, puisque son couple est notamment l'alliance de deux disciplines que tout oppose a priori.

Chloé Trespeuch partage la vie de Ioan Debrach, rugbyman professionnel au poste de demi d'ouverture. Le joueur, sans être une méga star de la discipline, a tout de même un joli CV. Il est passé par de nombreux clubs comme Brive (2004-2005), La Rochelle (2005-2009), avant d'évoluer sous les couleurs de Périgueux (2009-2010), Niort (2010-2011) ou Mâcon (2014-2018, 2020-2024). Dans Le Progrès, on apprend que désormais, Ioan Debrach s'est reconverti dans la torréfaction de café, et s'est installé dans les Monts d'Or, région montagneuse située au nord-ouest de Lyon.