Mariah Carey aux JO 2026 : combien touche la star américaine pour participer à la cérémonie d'ouverture ?

Mariah Carey sera la grande star internationale de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Milan Cortina.

La chanteuse américaine Mariah Carey est la vedette de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina 2026 ce vendredi 6 février 2026, au stade San Siro de Milan. Le comité d'organisation l'avait annoncé en grande pompe dans un communiqué il y a quelques mois, expliquant que la star "incarne pleinement l'émotion qui accompagne la préparation des Jeux autour du thème de "l'harmonie".

Si vous vous posez la question sur sa rémunération de Mariah Carey pour cette cérémonie d'ouverture des JO 2026, sachez qu'aucune information officielle n'a été publiée par le comité d'organisation de Milan Cortina 2026 ni par le Comité international olympique (CIO) concernant un éventuel cachet. Tous les communiqués se focalisent sur sa présence et le contenu artistique de la cérémonie, mais aucun montant financier n'y est mentionné.

Le salaire de Mariah Carey pour les JO 2026, une question déjà posée lors de la cérémonie de Paris 2024

La rémunération des artistes lors d'une cérémonie olympique a souvent fait fait l'objet de débat. Quelques semaines avant la cérémonie d'ouverture de Paris, plusieurs médias, dont le site américain spécialiste des célébrités TMZ, avaient relayé des rumeurs selon lesquelles de grandes stars comme Céline Dion ou Aya Nakamura pourraient toucher des montants élevés. On parlait même à l'époque de "2,7 millions d'euros" pour Céline Dion.

Face à ces spéculations, le comité d'organisation des Jeux de Paris 2024 (COJO) avait publié un communiqué mettant fin aux rumeurs : "Contrairement aux informations relayées dans les médias, les artistes interprètes qui se produiront lors des cérémonies des Jeux de Paris 2024 ne percevront pas de cachet pour leur prestation. Cet engagement de leur part – à ces conditions – reflète leur envie de participer à un événement historique pour la France et pour le monde du sport".

La participation de Mariah Carey à la cérémonie d'ouverture des JO 2026 devrait être soumise aux mêmes conditions. En revanche, les frais de production technique et d'organisation des performances, comme il est d'usage, sont pris en charge lors des cérémonies d'ouvertures, mais les artistes ne reçoivent pas de rémunération directe pour leur prestation...