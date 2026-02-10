Il se considère comme un homme, mais affronte Perrine Laffont et les femmes en ski de bosses

L'athlète a décidé de prendre un nom masculin il y a quelques années.

Les Jeux olympiques de Milan Cortina sont l'occasion de découvrir des histoires singulières sur les athlètes étrangers. C'est le cas de cet athlète suédois, né comme une femme, mais qui se considère comme un homme.

Si nous sommes dans une époque où certaines personnes ne se considèrent ni comme un homme, ni comme une femme, le monde du sport a un regard assez particulier car, pour des raisons éthiques et génétiques pour certains, quelque soit le sentiment qu'on a, il peut y avoir des déséquilibres sur la compétition si une personne née homme affronte des femmes et inversement.

Pour le Suédois Elis Lundholm, né dans un corps de femme, la décision de se sentir comme un homme est réel. Il a d'ailleurs pris la décision de porter un nom masculin il y a cinq alors, dès lors qu'il avait atteint la majorité. "Je suis juste moi-même. Je sais qu'il peut y avoir des réactions, mais pour moi, c'est assez simple, je trace ma route" a-t-il confié dans une interview accordée au média suédois Aftonbladet.

Elis Lundholm n'a subi aucune chirurgie ni de transition médicale. Il reste donc une personne née avec un corps de femme. "Je suis là avec les mêmes capacités physiques que toutes les autres et tout le monde l'accepte" s'est -il expliqué. "Si je veux continuer à concourir dans la catégorie féminine comme je le fais, c'est ainsi que cela doit rester".

Le Suédois rêvait de participer aux JO de Milan Cortina dans l'épreuve de ski de bosses avec Perrine Laffont. Il sera de la partie ce mardi 10 février. Malgré ses cinq victoires en Coupe d'Europe, il ne fait pas parti des favoris pour la médaille contrairement à la Française.