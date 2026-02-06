Laurent Luyat : en couple, mais avec qui ? Il donne des indices sur sa vie privée

Le présentateur sera une nouvelle fois à l'antenne à l'occasion des Jeux olympiques de Milan Cortina.

Le célèbre journaliste sport Laurent Luyat sera à l'antenne pendant plusieurs heures ces prochains mois à l'occasion de tous les évènements qui vont marquer la planète sport. Les JO 2026, Roland-Garros, le Tour de France, le présentateur sera sur tous les fronts pendant plusieurs mois.

Souvent à l'antenne, il est très présent pour ses proches, même s'il aime garder son "jardin privé", comme il a confié dans une interview à Gala.fr en juin dernier, dévoilant être "très heureux". Nous ne savons pas qui partage la vie du journaliste, mais une chose est certaine, il n'a pas d'enfant et c'est un choix en raison de son rythme de vie.

"Je pars du principe qu'il faut avoir le temps de s'en occuper", a-t-il expliqué pour Gala. "Je suis souvent parti, avec tous les événements notamment que je couvre. Ça ne s'est pas fait, ça aurait pu se faire à un moment donné, et puis ça ne s'est pas fait. C'est la vie, je ne suis pas quelqu'un qui exprime des regrets, les choses se font naturellement pour moi. Je prends ça avec philosophie." Cela ne l'empêche pas d'aimer les enfants puisque Laurent Luyat est la parrain du fils de Cyril Ferraud, dont il est "gaga".

Marqué par la mort de sa mère

Le 4 juin 2024, la mère de Laurent Luyat, dont il était très proche, est décédée. "Souvent les gens disent qu'il n'y a pas une journée où ils ne pensent pas à leur père, à leur mère, etc. Je ne peux pas vous dire que tous les 365 jours depuis qu'elle n'est plus là, je pense à elle , mais quasiment tous les jours", a-t-il reconnu. "Elle est tout le temps là avec moi et parfois je m'adresse à elle. On avait un lien très fort, donc c'est vrai que ça a été un moment très pénible, mais en même temps, je sais qu'elle est toujours là."