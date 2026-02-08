Ce terrible accident vécu par Carole Montillet avant les Jeux olympiques

La consultante de France Télévisions a vécu un drame dans sa vie.

Présente aux commentaires des épreuves de ski alpin, Carole Montillet est championne olympique de descente en 2002 sur la piste de Snowbasin dans l'Utah lors des Jeux olympiques de Salt Lake City. Cette performance légendaire dans l'histoire du sport français, s'était réalisé dans une terrible douleur.

Trois mois auparavant, la skieuse a perdu sa partenaire en équipe de France, Régine Cavagnoud, lors d'un entraînement en Autriche. "Ce moment tragique nous a soudés, d'une certaine manière. On était tous présents sur cette piste. Personne n'a vu la collision (avec l'entraîneur allemand Markus Anwander), et tant mieux, car ça aurait été encore plus traumatisant. Quand je suis arrivée à sa hauteur, son corps glissait encore dans la pente. Là, j'ai vu dans ses yeux qu'elle n'était déjà plus là. On partageait la même chambre, j'ai dû refaire ses affaires. Je me revois mettre son casque plein de sang dans son sac" a-t-elle expliqué au Parisien il y a quelques années. "Après l'accident, je ne dormais plus. Mais vraiment, ça n'est pas une façon de parler. Je passais des nuits entières à ressasser les mêmes choses, à me dire " pourquoi elle ? ". Le petit vélo dans ton crâne tourne et tourne, indéfiniment. J'ai passé deux mois et demi sans dormir. J'avais peur de shooter quelqu'un, je n'arrivais plus à skier librement." Carole Montillet prendra finalement sa retraite en 2006 avec un titre olympique et 8 victoires en Coupe du monde.