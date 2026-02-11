Luc Alphand : ses enfants, Estelle, Sam et Nils, ont des nationalités différentes

Luc Alphand, ancien skieur et pilote, suit désormais la carrière de ses enfants et notamment dans ces JO 2026

Pour les anciens, Luc Alphand c'est un skieur alpin des années 90. S'il a participé à trois Jeux olympiques sans obtenir de médaille, il a empoché le bronze lors d'un championnat du monde en 1996. C'est surtout lors des épreuves de Coupe du monde que "Lucho" a brillé avec 23 podiums, 12 victoires, dont 10 en descente, l'épreuve reine du ski. Il a d'ailleurs remporté le gros globe de cristal, qui récompense le classement général de la Coupe du monde, en 1997. Seul deux Français, Jean-Claude Killy et Alexis Pinturault ont réalisé une telle performance avant lui et plus aucun ne l'a fait depuis.

Luc Alphand c'est aussi un pilote automobile de renom. Après des débuts poussifs au Dakar, il progresse rapidement jusqu'à atteindre la 2e place en 2005 puis la victoire en 2006 et à nouveau une 2e place en 2007. De 2001 à 2008, il participe aussi aux 24 Heures du Mans, réussissant sa meilleure performance en 2006 avec une 7e place au classement général. Un violant accident de moto en 2009 met fin à sa carrière de pilote.

Son fils, Nils Alphand est un skieur français

Nils Alphand possède la double nationalité, Suédois et Français. Participant aux Jeux olympiques de Milan Cortina, il n'a pour le moment pas eu de podium en carrière. Son seul fait d'arme est son titre de champion du monde junior lors du Super G en 2017. Son frère, Sam, est également un skieur français en Coupe du monde.

Estelle Alphand, sa fille suédoise

La mère d'Estelle et des enfants de Luc est Anna‑Karin Alphand, née Anna‑Karin Angquist en Suède. À l'âge de 22 ans, elle a demandé l'accord des deux fédérations de ski (française et suédoise) pour représenter la Suède en compétition internationale à partir de la saison 2017‑2018, ce qui a été approuvé notamment par la Fédération Française de Ski et la Fédération Suédoise de Ski. La skieuse a été championne olympique de la jeunesse en 2012 sur le Super G et a obtenu plusieurs médailles dans les championnats du monde lors de l'épreuve d'équipe avec l'argent en 2021 et le bronze en 2025.