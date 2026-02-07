Cyprien Sarrazin : en couple avec une fondeuse, son état de santé après l'accident... Que devient le Français ?

Le skieur est l'un des grands absents de ces Jeux olympiques d'hiver 2026.

Cyprien Sarrazin aurait pu être l'un des candidats au titre olympique à Milan Cortina s'il n'avait pas eu son terrible accident. Le Français a subi une terrible chute à Bormio (Italie) qui aurait pu lui coûter la vie... C'était le 27 décembre 2024, lors d'un entraînement de descente à Bormio (Italie), Cyprien Sarrazin était parti à la faute, chutant et percutant violemment la piste. Il avait alors du être évacué par hélicoptère et opéré dans la soirée en Italie afin de drainer un hématome sous dural. Après une semaine d'hospitalisation en Italie, il avait été rapatrié en France, dans la métropole Lyonnaise pour lancer sa rééducation. "Je me rends compte de ce qui s'est passé. J'ai failli mourir… Je veux me servir de ce moment-là pour être encore mieux dans ma vie" a-t-il d'ailleurs expliqué à la presse après ce terrible accident.

Depuis, le skieur va beaucoup mieux et a même rechaussé les skis, quasiment un an après, en décembre 2025. C'est en France, sur la piste de Courchevel, qu'il a commencé à reprendre ses marques. "J'ai vraiment profité, je me suis fait plaisir, je ne pensais pas pouvoir me faire plaisir comme ça. Ça a été très positif, j'ai eu une grande banane quand je suis rentré chez moi et c'est exactement ce que je recherchais : retrouver des sensations sur les skis, la glisse (...) Bien sûr, il y a des douleurs. Ça fait des années que je ski avec des douleurs. Mais sinon, tout le reste va bien. Et ça, c'est très positif." a-t-il expliqué en conférence de presse pour l'occasion.

Cyprien Sarrazin en couple avec une fondeuse

Vous verrez peut être le Français sur les pistes des Jeux olympiques de Milan Cortina pour suivre sa nouvelle compagne, Laura Gimmler. Sa nouvelle compagne est une fondeuse allemande, plusieurs fois championne nationale. En 2023, elle a également remporté l'argent en relais aux Championnats du monde de Planica. Elle a aussi décroché son premier podium individuel en Coupe du monde, avec une troisième place à Lahti. De quoi donner du plaisir à Cyprien sur les skis sans la vitesse vertigineuse... "J'y prends vraiment beaucoup de plaisir", confie-t-il.