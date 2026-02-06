Mariah Carey : sa performance loupée en vidéo lors de la cérémonie d'ouverture des JO

La chanteuse américaine a livré une performance qui ne restera pas dans les annales des JO.

Il faut être très honnête, l'annonce de la présence de Mariah Carey pour cette cérémonie d'ouverture des JO était accueilli avec un certain enthousiasme. Malheureusement pour les fans de la "Diva" américaine, la performance n'a pas vraiment été à la hauteur de sa carrière et son talent.

Présente sur la scène du stade de San Siro, la chanteuse a chanté en italien Nel Blu dipinto di Blu de Domenico Modugno, suivi de Nothing is impossible., mais avec un énorme playback, les yeux rivés sur le prompteur. Pas forcément évident de chanter dans une autre langue, mais la performance a été décriée sur les réseaux sociaux... On attendait un peu plus de la légende américaine pour le coup d'envoi de ces Jeux olympiques d'hiver 2026.