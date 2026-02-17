Martin Fourcade : une reconversion étonnante couronnée de succès

La légende du biathlon reçoit une nouvelle médaille d'or ce dimanche, l'occasion de revenir sur sa reconversion d'il y a quelques mois...

Martin Fourcade est une légende du biathlon mondial. Il est également dans le panthéon du sport français avec six médailles d'or et une d'argent aux Jeux olympiques. Il récupère d'ailleurs une sixième médaille à l'occasion des JO 2026 en raison de la disqualification pour dopage d'un ancien athlète, Evgeny Ustyugov, champion olympique de la mass-start en 2010 à Vancouver. C'est le seul sextuple champion olympique du sport tricolore. Et son palmarès ne s'arrête pas là car il faut ajouter 7 gros Globes de cristal, 26 petits Globes pour 150 podiums et 84 victoires. Fourcade, c'est également 28 médailles dont 13 en or dans les Mondiaux. Bref, une vraie légende.

La reconversion étonnante de Martin Fourcade

Le Français a été assez discret dès la fin de sa carrière dans les médias, ne choisissant pas la facilité en devenant par exemple consultant pour transmettre sa passion. Il aurait pu être l'incarnation des JO 2030 en France comme Tony Estanguet pour Paris 2024, mais après des querelles internes, il a décidé de se retirer, créant un vide et quelques tensions. Des affaires loin de sa reconversion d'il y a quelques années lorsqu'il s'est lancé dans un one man show très personnel.

Un choix dont il a toujours rêvé ? Pas sur dit-il, "je n'ai jamais rêvé d'être acteur ou chanteur, je voulais être sportif. Il y a peut-être une part d'artiste là-dedans, mais je rêvais d'être champion, sans trop savoir ce que cela signifiait mais c'était mon rêve". Pourtant, c'est donc sur les planches qu'il a voulu faire ses adieux au sport, lui qui a été frustré par sa fin de carrière et les huis clos à cause du Covid.

"Personne pour me répondre sur scène donc je pourrais raconter ce que je veux. L'idée était de parler des failles, des moments difficiles, de montrer qu'il y a certains traits de personnalité qui m'ont aidé à devenir champion mais qu'aujourd'hui j'essaye de gommer", a aussi expliqué à l'époque le biathlète.

Un one shot

Son spectacle était un one shot, avec 15 dates seulement d'octobre 2023 à mars 2024 avec de belles villes au programme comme Aix en Provence, Bordeaux, Colmar ou encore Paris. Un défi court pour s'occuper de ses filles ensuite, chose la plus importante pour le Français qui a loupé beaucoup de choses à cause de sa carrière.

Le public a d'ailleurs accueilli le spectacle du membre du Comité International Olympique au sein de la commission des athlètes avec enthousiasme et bienveillance. Les salles étaient pleines à l'image de sa toute dernière à Bordeaux avec 700 personnes présentes riant aux éclats.