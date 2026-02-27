Pokémon fête ses 30 ans : ces deux sportifs français accrocs aux cartes Pokémon

Deux sportifs bien connus sont des grands fans de Pokemon et ils le montrent !

La célèbre franchise Pokémon fête déjà ses 30 ans ce vendredi 27 février. 30 ans de jeux, 30 de cartes, 30 ans d'une passion indéfinissable. Et pour être fan de Pokémon, il n'y a aucune règle, tout le monde a le droit, y compris les sportifs... En France, deux noms ressortent quand on parle de Pokémon, le champion du monde français Antoine Griezmann et le joueur de tennis Terence Atmane.

Antoine Griezmann est un grand amateur de cartes à collectionner, incluant celles de l'univers Pokémon, à travers un shop qu'il a créé, GriziCards.com. Cette passion s'est d'ailleurs illustrée de manière insolite mais médiatisée lors d'un match de l'Atlético Madrid en février 2025 : à la fin d'une rencontre de Coupe du Roi contre Getafe, Griezmann a troqué son maillot porté sur le terrain contre des ETB de cartes Pokémon, avec des coffrets de la série Evolutions Prismatiques très recherchés par les collectionneurs. Ce geste a rapidement fait le tour des réseaux soulignant sa vraie affection pour les cartes Pokémon au‑delà du simple clin d'œil.

Terence Atmane, un vrai passionné de Pokémon

Térence Atmane, jeune joueur de tennis français est lui aussi un fan ouvertement déclaré de Pokémon, et plus précisément des cartes Pokémon à collectionner. Il possède d'ailleurs l'une des plus grandes collections de cartes Pokémon en France, avec des milliers de pièces soigneusement conservées, qu'il décrit comme sa " vraie passion ", née dès l'enfance et entretenue jusqu'à aujourd'hui.

Atmane ne se contente pas de collectionner. Par exemple, avant un match au Masters 1000 de Cincinnati, il a offert une carte Pokémon à Jannik Sinner pour son anniversaire. Lors d'un forfait pour les qualifications de l'US Open, les organisateurs de l'événement lui ont offert une carte Pokémon personnalisée à son effigie pour "compenser" sa peine.

Sur ses réseaux sociaux, Terence Atmane a aussi exprimé combien la collection des cartes lui tient à cœur, expliquant qu'il veut " devenir numéro 1 de Pokémon en France ".