"Il semble que ce n'est qu'une question de temps" : alerte sur le Tour de France, menacé de disparition

La plus belle course du monde est-elle en danger ? Une alerte vient directement menacer le Tour de France...

Le Tour de France est la plus belle course cycliste au monde de l'avis de la majorité des coureurs et fans de vélos. L'objectif pour un coureur cycliste assez complet (montagne, contre la montre etc...) est de remporter le prestigieux Maillot Jaune et d'inscrire son nom au palmarès.

Depuis plusieurs années, deux coureurs survolent la course, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Si en France on rêve désormais de voir l'éclosion d'un Paul Seixas sur un grand Tour, il faudra tout de même être un peu patient pour le voir s'imposer sur la plus belle course du monde... Sauf si le Tour s'arrête avant.

Comme pour tous les sports pratiqués à l'extérieur, le Tour de France comporte certaines problématiques météorologiques et une grosse alerte a été émise ces derniers jours. Une étude publiée dans la revue Scientific Reports , qui a analysé les données climatiques de plus de 50 éditions de la course cycliste française montre que plus les années passent, plus le danger de la chaleur plane sur les organisateurs.

L'étude, menée par des scientifiques français en collaboration avec l'Institut de Barcelone pour la santé mondiale, révèle que le risque de coup de chaleur au mois de juillet a augmenté de façon constante entre 1974 et 2023, la dernière décennie ayant enregistré le plus grand nombre d'épisodes de chaleur extrême. Des villes aux alentours de Toulouse, Pau et Bordeaux dans le sud-ouest de la France, et autour de Nîmes et Perpignan dans le sud-est sont pointées du doigt. "Une extrême prudence est de mise lors de la planification des étapes dans ces régions", selon Desislava Petrova, chercheuse à l'ISGlobal et co-auteure de l'étude.