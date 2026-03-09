Médaillé à Paris 2024, champion du monde, maillot à pois... Les sportifs engagés aux municipales 2026

Pause

Naviguez au clavier

Précédent Suivant
Marie Martinod, double médaillée olympique candidate aux municipales

La double médaillée d'argent aux Jeux Olympiques d'hiver (Sotchi 2014, Pyeongchang  2018) est cnandidate sur la liste "MONTAGNE D'AVENIR" à Aime‑la‑Plagne (commune de Savoie, Rhône‑Alpes).
©  SIPA (publiée le 02/03/2026)

Pause
Florian Gregoire