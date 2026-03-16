Attention au carton rouge, cette nouvelle règle que souhaite mettre en place la Fifa et Gianni Infantino

Le président de la Fifa a réclamé une nouvelle règle lors des matchs.

Le président de la Fifa, Gianni Infantino, est habitué aux déclarations pour promouvoir le football et tenter d'améliorer ce dernier surtout quand les choses dérapent avec de plus en plus d'accusations de racisme et d'incivilités. Lors de l'affaire Vinicius et Gianluca Prestianni, accusé de racisme par le Brésilien il y a quelques semaines, une scène a interrogé le patron suisse de la Fifa qui veut remédier à cela...

"Si un joueur se couvre la bouche et dit quelque chose qui a des conséquences racistes, alors il doit être exclu, évidemment. Il faut présumer qu'il a dit quelque chose qu'il n'aurait pas dû dire, sinon il n'aurait pas eu besoin de se couvrir la bouche ", a indiqué le patron de la Fédération internationale de football dans un entretien accordé à Sky Sports. Ce sont des actions que nous pouvons et devons entreprendre pour prendre au sérieux notre lutte contre le racisme."

Interrogé de nouveau sur la suspension de l'Argentin, Gianno Infantino souhaite avant tout que les choses se fassent de façon pragmatique dans ce genre de situation à l'avenir. "Dans le cadre d'une procédure disciplinaire, il faut analyser la situation et rassembler des preuves, mais nous ne pouvons pas nous contenter de cela à l'avenir", a déclaré Infantino.

"Nous devons agir avec fermeté et de manière dissuasive. Peut-être devrions-nous envisager non seulement de punir, mais aussi de changer notre culture et de donner la possibilité aux joueurs ou à toute personne ayant commis une faute de présenter des excuses. On peut faire des choses qu'on regrette sous le coup de la colère, s'excuser, et la sanction doit alors être différente. Nous devrions peut-être envisager cette possibilité."

Pour rappel et depuis plusieurs mois maintenant, un protocole officiel est mis en place pour les actes jugés racistes pendant les rencontres. La Fifa applique un protocole en trois étapes avec d'abord l'interruption, si des actes racistes (chants, insultes, cris, banderoles) surviennent. L'arbitre peut arrêter temporairement la rencontre et faire diffuser un message d'avertissement dans le stade. La suspension : si les faits continuent, les joueurs rentrent aux vestiaires et le match est suspendu, avec un nouvel avertissement officiel. Puis, l'arrêt définitif en cas de persistance. Ensuite, la commission disciplinaire décide des sanctions qui peuvent êtres des simples amendes, matchs à huis clos, retrait de points, défaite par forfait ou exclusion d'une compétition. Un geste officiel (bras croisés en X) permet aussi aux joueurs de signaler directement un acte raciste à l'arbitre.