Cristiano Ronaldo a reçu une offre pour rejoindre une équipe en Europe : "Ce serait extraordinaire"

La star portugaise aurait reçu une offre de l'Europe à 41 ans.

Cristiano Ronaldo a tout gagné ou presque. Vainqueur à plusieurs reprises de la Ligue des champions, du championnat d'Espagne, anglais, italien... Il est également quintuple Ballon d'or et a deux titres avec la sélection portugaise dont un Euro de foot en France qui fait mal aux supporters français.

Depuis plusieurs années maintenant, Cristiano Ronaldo s'est exilé en Arabie Saoudite avec son club d'Al Nassr et son salaire mirobolant. Mais à 41 ans, le Portugais pourrait s'offrir un ultime défi en carrière avant de prendre sa retraite.

Et en Europe, on rêve tout simplement de son retour et notamment en Espagne. On ne parle pas du Real Madrid, son club de toujours, mais d'Almeria... Mais pourquoi Almeria ? La semaine dernière, Cristiano Ronaldo a acquis 25 % des parts du club espagnol, dans le cadre de sa reconversion. L'entraîneur d'Almeria a clairement indiqué qu'il ne serait pas opposé à l'arrivée dans l'effectif d'un joueur ayant inscrit 965 buts en carrière. " Ce serait extraordinaire et formidable qu'il joue ici, mais c'est à lui de décider ", a déclaré Rubi. " C'est son club, et s'il souhaite continuer à jouer, n'importe quel entraîneur l'accueillera à bras ouverts. Je n'en ai aucun doute. Nous sommes ravis. Une personne qui connaît parfaitement le sport et le football peut vraiment aider un club comme le nôtre. C'est une excellente nouvelle pour toute la ville.

Malgré certaines tensions en Arabie Saoudite entre le Portugais et les dirigeants, Cristiano Ronaldo se sent encore bien dans le pays du Golfe. "C'est un pays qui m'a très bien accueilli, ainsi que ma famille. Je suis heureux ici et je souhaite y rester." Pour rappel son contrat actuel avec Al Nassr court jusqu'à l'été 2027.