Une longue crevasse s'est ouverte à 50 mètres d'un sommet bien connu, un alpiniste alerte sur la situation

Amateur de sensation forte ? Faites attention si vous souhaitez gravir ce sommet bien connu.

Les beaux jours arrivent et les ascensions vont se multiplier dans les prochaines semaines pour les amateurs d'alpinisme et de sensations fortes. L'alpinisme est un sport très pratiqué dans le monde, on parle de 5 à 10 millions d'adeptes réguliers. En France, on estime le nombre de pratiquants autour de 300 000 personnes entre les licenciés et non licenciés...

En revanche, ils sont peu nombreux à s'attaquer à des sommets mythiques nécessitant un vrai travail de préparation. C'est le cas du Breithorn occidental, culminant à 4 165 mètres d'altitude, qui est tout simplement le plus haut sommet du massif du Breithorn, lui-même issu du massif du Mont Rose . Cette chaîne de montagnes s'étend tout au long de la frontière italo-suisse.

Lors de son passage, l'alpiniste de la Vallée d'Aoste, Hervé Barmasse a d'ailleurs émis un signal d'alerte sur cette montagne, évoquant la présence d'une gigantesque crevasse à 50 mètres du sommet. "Avec une crevasse comme celle-ci, le risque est important" explique le Français.

"C'est impressionnant, hein ? À ceux qui vont au Breithorn : soyez prudents. Ce sera à cinquante mètres du sommet et, s'il neige, ce trou sera recouvert et surtout ", poursuit l'alpiniste en montrant un endroit où la crevasse s'élargit, "un pont de neige va se former, alors soyez prudents.

Mais qu'est ce qu'un pont de neige dont parle l'alpinisme ? Un pont de neige est une zone très dangereuse, bien connue par les spécialistes de la montagne. Il s'agit une couche de neige qui recouvre ou masque une crevasse sur un glacier, reliant ses extrémités. Ces structures sont extrêmement dangereuses pour les alpinistes et les skieurs de randonnée car elles peuvent s'effondrer soudainement, provoquant des chutes dans les profondeurs, surtout en cas de hausse des températures ou de surcharge. Alors faites attention si vous vous sentez pousser des ailes, l'ascension pourrait être périlleuse.