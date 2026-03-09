Des drones abattus au-dessus d'un manège équestre : "Les soigneurs et les chevaux doivent être évacués"

La guerre au Moyen Orient provoque quelques complications pour certaines compétitions.

La guerre en Iran et au Moyen Orient s'étale de plus en plus depuis les premiers bombardements des Etats-Unis et d'Israël. Les pays autour comme Bahrain, l'Arabie Saoudite, les Emirats arabes, le Liban et le Qatar ont été touchés par certaines attaques, provoquant un climat de tension et d'incertitude pour toute la région.

Le monde du sport suit particulièrement la situation... Formule 1, tennis, plusieurs tournois et courses pourraient être annulés d'ici les prochaines semaines. Sur place, certaines infrastructures sont en danger après des attaques de drones et c'est le cas notamment d'un manège équestre.

Le week-end dernier, le Global Champions Tour, un circuit équestre prévu au Qatar a été annulé. "Des drones survolent le site de la compétition et sont abattus, a rapporté le cavalier de saut d'obstacles Philipp Weishaupt, citant sa palefrenière à Doha. " Elle m'a envoyé des vidéos montrant les drones volant juste au-dessus des tentes des chevaux"

Plusieurs tournois se déroulaient à Doha depuis début janvier, et la première étape du Global Champions Tour, le circuit le plus lucratif au monde, devait débuter au Centre équestre Al Shaqab. "Il y a des choses plus importantes en ce moment. Nous devons trouver une solution pour assurer la sécurité des palefreniers et des chevaux", ont déclaré les organisateurs.

Les drones et la fermeture de l'espace aérien posent des problèmes à tous les acteurs de ce monde équestre même si la plupart ne sont pas sur place avec des vols qui ont été annulés au dernier moment. Les chevaux d'autres cavaliers devaient partir de Liège en Belgique il y a quelques jours, mais l'avion est resté cloué au sol. Un autre avion transportant des palefreniers était déjà en route, mais a dû faire demi-tour après les premières frappes aériennes.