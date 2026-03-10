"J'espère qu'avec mes résultats aux Jeux Olympiques et la médiatisation..." le vœu de Mathis Desloges pour les JO 2030

Le fondeur français nous a confié son souhait pour les prochains Jeux olympiques 2030.

Les Jeux olympiques 2026 sont terminés, les Jeux paralympiques 2026 ont débuté... Mais les yeux sont déjà tournés vers les Alpes françaises en 2030, théâtre des prochains Jeux olympiques d'hiver. Alors oui, parler des JO 2030 en 2026, on a du temps, beaucoup de temps même et le monde va certainement beaucoup évoluer ces prochaines années.

Mais pour certains athlètes, l'heure est déjà à la projection. Dès la fin des courses aux JO 2026, plusieurs athlètes, malgré un âge "avancé" ont annoncé envisager de poursuivre l'aventure, c'est le cas en biathlon de Quentin Fillon Maillet ou encore Julia Simon en biathlon.

Pour d'autres, ils seront en pleine force de l'âge. Ce sera le cas de Mathis Desloges, notre triple médaillé en ski de fond, porte drapeau de la cérémonie de clôture. "Les Jeux à la maison c'est un moment unique. On l'a vu avec Paris 2024, c'était une vraie fête nationale, plein de moments de célébrations. Forcément en tant qu'athlète on espère tous vivre les jeux chez soi et évidemment essayer d'être le plus performant possible" nous a-t-il confié dans un entretien.

Pour arriver au sommet, le Français va s'entraîner très dur pour accomplir son but ultime, devenir champion olympique. L'occasion pour nous de l'interroger sur les coulisses, sur le rythme d'entraînement et la "facilité" ou non d'être un fondeur en France.

"Je ne sais pas si c'est facile d'être fondeur en France, mais on reste dans un sport historique du sport d'hiver. Forcément l'accompagnement de la Fédération auprès des équipes de France est assez important. On a aussi le dispositif de soutien par la police nationale, je suis réserviste et cela permet d'avoir une sécurité quotidienne (comme le bataillon de Joinville). J'ai gravi les échelons des équipes de France, donc j'ai pu bénéficier d'un soutien constant même si ça n'est pas toujours simple lorsque l'on est un peu moins performant. J'espère qu'avec mes résultats aux Jeux Olympiques et la médiatisation que l'on a vue sur le ski de fond, de nouveaux partenaires arriveront en vue de 2030 pour optimiser la préparation et avoir plus de moyen."

En attendant les Alpes 2030 et peut être certaines promesses pour accompagner les athlètes, plusieurs échéances vont se présenter devant Mathis Desloges avec les Championnats du monde en 2027 et 2029 qui donneront déjà une idée avant les JO.