Kevin Escoffier : jugé pour agressions sexuelles, le navigateur risque 7 ans de prison

Le procès du navigateur Kevin Escoffier, accusé d'agressions par quatre femmes, débute ce lundi au tribunal correctionnel de Lorient

Navigateur français, Kevin Escoffier est un nom dans le monde de la voile. Vainqueur de la Transat Jacques Vabre en 2005 ou encore du trophée Jules Verne en 2015, le skipper est actuellement dans la tourmente. Le 5 juin 2023, Kevin Escoffier a été signalé au ministère des Sports avant d'en recevoir un second, le 9 juin, dans le cadre de l'article 40 du Code de procédure pénale, de la part de la Fédération française de voile, auprès du procureur de Paris. Kevin Escoffier avait été placé en garde à vue en février 2025 dans le cadre d'une enquête ouverte en juillet 2023

Kevin Escoffier sera confronté ce lundi à l'ancienne attachée de presse de son équipe qui a porté plainte. Cette dernière affirme avoir été agressée par lui dans un bar de Newport (Etats-Unis) en mai 2023 lors d'une étape de l'Ocean Race, une course autour du monde en équipage. "Si ce procès a lieu aujourd'hui, c'est parce que ma cliente a été la première à dénoncer les agressions sexuelles qu'elle a subies. Son courage a rendu cette action en justice possible", explique son avocate, Me Caroline Toby.

Quatre plaintes, Kevin Escoffier risque 7 ans de prison

L'enquête se base sur les plaintes de quatre femmes qui dénoncent des agressions sexuelles de la part Kevin Escoffier à différents endroits. Newport, Lorient, le Brésil et Melbourne (Australie). Au moins une partie des faits aurait été commise alors que le skipper était en état d'ébriété, selon des témoignages. Le Canard Enchaîné avait d'ailleurs été poursuivi en diffamation par Kevin Escoffier pour un article évoquant l'agression présumée de Newport et un "#MeToo de la Voile" en octobre 2023. Le journal a été relaxé en mai 2025 par le tribunal correctionnel de Paris qui a reconnu que l'enquête reposait "sur un ensemble d'éléments croisés et recoupés".

Dans son édition du mardi 13 juin et après une dizaine de jours d'enquête, le journal satirique du Canard enchainé avait dévoilé des témoignages accablants à l'encontre du navigateur français. Trois femmes, un homme... Tous évoquaient les dérapages réguliers de Kevin Escoffier. Harcèlement, attouchements présumés, messages ainsi que des photos et vidéos à caractère sexuel... "Nous n'avions pas conscience que d'autres filles pouvaient avoir possiblement vécu du harcèlement sexuel, voire des agressions sexuelles, explique l'une des femmes qui témoigne. Par solidarité pour la ou les victimes et pour que les comportements masculins changent dans ce sport, j'ai décidé d'apporter mon témoignage" explique l'une des femmes au Canard Enchainé.

En octobre 2023, "compte tenu du faisceau d'indices portés à sa connaissance", la Fédération française de voile (FFVoile) avait suspendu le navigateur de toute compétition pour 18 mois et lui avait retiré provisoirement sa licence pendant cinq ans. Elle a annulé ces mesures en mars 2024, invoquant un "vice de procédure". S'il est reconnu coupable d'agression sexuelle par le tribunal de Lorient, Kevin Escoffier encourt une peine maximale de cinq ans de prison, voire sept ans si des circonstances aggravantes sont retenues