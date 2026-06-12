Charlie Dalin : de quoi est mort le navigateur ? Un gros combat contre la maladie... Les hommages

Charlie Dalin, ancien vainqueur du Vendée Globe, est mort ce jeudi 11 juin 2026. Malade, le navigateur était âgé de 42 ans.

Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe 2024-2025, est décédé dans la nuit du 10 au 11 juin 2026 à Quimper, à l'âge de 42 ans, quelques mois seulement après son triomphe. C'est sa femme, Perrine Le Pape, qui a annoncé la nouvelle dans un communiqué transmis à l'AFP. "C'est avec une profonde tristesse que notre famille et moi-même annonçons le décès de mon mari Charlie Dalin, des suites d'une longue maladie", a-t-elle écrit.

Architecte naval de formation, Charlie Dalin s'était imposé comme l'un des navigateurs les plus rigoureux et complets de sa génération. Il avait notamment remporté la Transat Jacques-Vabre en 2019 avec Yann Eliès, avant de franchir en tête la ligne d'arrivée du Vendée Globe 2021 — une victoire finalement attribuée à Yannick Bestaven en raison d'une compensation de temps. Son sacre sur le Vendée Globe 2024-2025, accompli alors qu'il venait d'apprendre son cancer et était sous traitement, restera l'un des exploits les plus marquants de l'histoire de la voile.

Charlie Dalin était malade d'un cancer depuis 2024

Charlie Dalin était malade et derrière les images de victoire et les cris de joie au passage de la ligne d'arrivée en janvier 2025 se cachait un combat bien plus solitaire encore. Le navigateur luttait en silence contre une maladie grave, loin des caméras et des podiums. La cause du décès de Charlie Dalin a été précisée dans les différents articles annonçant sa mort ce jeudi. Charlie Dalin était atteint d'une tumeur stromale gastro-intestinale, désignée par l'acronyme médical "GIST". Il s'agit d'une forme rare de cancer qui se développe dans la paroi du tube digestif, le plus souvent dans l'estomac ou l'intestin grêle. Cette tumeur, bien que relativement rare, peut évoluer de façon agressive selon les cas.

Charlie Dalin se battait contre ce cancer depuis un peu plus de deux ans et demi, soit depuis fin 2023 ou début 2024, période pendant laquelle il continuait pourtant à préparer et à disputer l'une des épreuves les plus physiquement et mentalement éprouvantes qui soit. Il n'avait en revanche révélé ce combat qu'à l'automne 2025.

La maladie de Charlie Dalin diagnostiquée à cinq jours d'une course

C'est en effet à l'occasion de la sortie de son livre "Charlie Dalin, La force du destin" (Gallimard), le 9 octobre 2025, que le vainqueur du Vendée Globe avait choisi de rendre publique sa maladie. Le navigateur havrais avait estimé que le livre était "le meilleur format" pour aborder le sujet. Il expliquait s'être tu jusque-là par respect du secret médical, et parce qu'il n'était "pas prêt" à évoquer son cancer.

Charlie Dalin a expliqué dans l'ouvrage qu'il avait appris être gravement malade cinq jours avant le départ de la Transat Jacques Vabre 2023, après un scanner révélant la présence d'une tumeur. La biopsie avait rapidement confirmé la tumeur gastro-intestinale (GIST) de 15 centimètres, une "deuxième déflagration", selon ses mots. Dalin devait alors prendre le départ de la Transat sous antidouleurs, avant d'abandonner pour préserver ses chances de participer au Vendée Globe.

Pour Charlie Dalin, un traitement médical suivi jusqu'au bout du monde

Charlie Dalin a rapidement suivi un traitement d'immunothérapie pour soulager ses douleurs abdominales. Pour le Vendée Globe, le navigateur s'est notamment constitué trois à quatre mois de réserves de médicaments, et programmait chaque jour une alarme pour ne pas oublier sa prise. La gestion de la fatigue, aggravée par le traitement, était selon lui "la clé" : son bateau avait d'ailleurs été optimisé en ce sens.

Suivi par le professeur Axel Le Cesne à l'Institut Gustave-Roussy, Charlie Dalin racontait avoir repris espoir en janvier 2024 en apprenant de la bouche de ce grand spécialiste de ce type de tumeur que d'autres sportifs sous le même traitement avaient pu continuer leur carrière. Après une quatrième place épuisante sur la Transat CIC, Charlie Dalin s'impose nettement sur la New York-Vendée en juin 2024, se rassurant sur ses capacités. "Le matin du départ, j'étais sans doute le skipper le plus détendu du plateau", dira-t-il.

Charlie Dalin avait retrouvé la sérénité face à l'adversité

Charlie Dalin expliquait aussi que la maladie avait radicalement changé son rapport à la compétition. Un mauvais choix tactique ou une avarie, qui "pouvait [le] rendre fou par le passé", ne lui semblaient plus si graves. Lors d'une vacation en course, il avait déclaré : "Ce n'est qu'un jeu", une phrase que les observateurs avaient prise pour du bluff, alors qu'elle reflétait une conviction sincère.

La tumeur de Charlie Dalin, "de la taille d'un pamplemousse", avait été retirée lors d'une opération de 4h15, six semaines après l'arrivée du Vendée Globe. Dalin était resté hospitalisé trois semaines, incapable de s'alimenter le temps que son transit se rétablisse, et avait perdu toute sa masse musculaire. "En un mois et demi, je suis passé de l'apogée de ma carrière sportive à un lit d'hôpital", résumait-il.

Charlie Dalin avait subi une rechute au printemps, mais la maladie s'était stabilisée

Au printemps 2025, la maladie de Charlie Dalin était réapparue sous une autre forme, dans une période qu'il décrivait comme "compliquée", les médecins peinant à trouver un traitement efficace. Un nouveau protocole, "un peu plus lourd", avait finalement été mis en place et avait permis de stabiliser la maladie. C'est ce traitement qui l'empêchera de naviguer le reste de l'année 2025. Charlie Dalin excluait toute participation au Vendée Globe 2028, mais gardait la Route du Rhum en ligne de mire. "Revenir sur une transat, j'ai envie d'y croire, mais un tour du monde, ce n'est plus possible pour le moment", confiait-il.

Le cancer de Charlie Dalin touche habituellement des personnes de 60 ou 70 ans, et non des trentenaires ou quarantenaires. En témoignant, le navigateur espérait que son parcours pourrait aider d'autres malades à "garder espoir, continuer de rêver, d'avoir des projets." "Si mon exemple peut les aider à mieux encaisser la nouvelle, et d'autres à s'accrocher, même si cela ne concerne qu'une dizaine de personnes, j'aurais déjà gagné", concluait-il.

Ce jeudi, à l'annonce de sa mort, la famille de Charlie Dalin a précisé que "des hommages lui seront rendus dans les jours à venir", en invitant le public et les médias à "respecter l'intimité" de ses proches dans ce moment douloureux. Une demande sobre, à l'image de ce que l'on sait de l'homme : discret, concentré, peu enclin à l'esbroufe malgré ses exploits.

De nombreux hommages après la mort de Charlie Dalin

La mort de Charlie Dalin a provoqué une onde de choc dans le milieu de la voile. "Charlie laisse une empreinte indélébile dans l’histoire du Vendée Globe, par son talent et par sa combativité, sur l’océan comme face à l’épreuve qu’il affrontait. Derrière le champion, je n’oublie pas l’homme, et le respect qu’il inspirait à tous ceux qui l’ont côtoyé. Je pense à son épouse, à son fils, à toute sa famille. Je leur adresse, au nom de toute l’organisation, mon soutien, mon profond respect et toute mon affection dans cette épreuve", a écrit Alain Lebœuf, Président du Vendée Globe.

"Quel combat remarquable tu as mené contre cette maladie injuste, je suis admiratif de ta persévérance et de ton optimisme jusque dans les derniers jours, a commenté Richomme, ami de Dalin depuis leurs années universitaires à Southampton. J'ai adoré les années passées ensemble, les franches rigolades et cette envie commune de toujours donner le meilleur de nous-mêmes sur l'eau" a lancé de son côté Yoann Richomme, adversaire de Charlie Dalin sur l'eau, mais très proche en dehors.

Le président Emmanuel Macron a également pris la parole pour rendre hommage au vainqueur du Vendée Globe 2025. "Charlie Dalin avait conquis le Vendée Globe, portant en silence un autre combat. La France salue un marin immense, un courage rare, une lumière au large."

Dernières mises à jour

09:11 - Le sponsor de Charlie Dalin réagit à sa mort Le groupe Macif, sponsor de Charli Dalin, gardera "le souvenir d'un homme si inspirant" et "sportif d'exception". "Au-delà de ses performances remarquables et de ses victoires qui ont marqué l’histoire de la course au large, Charlie incarnait des valeurs qui nous sont chères : l’engagement, le dépassement de soi, l’humilité. Charlie avait une passion, il nous l’a transmise et nous a procuré tant d’émotions, à la hauteur de son palmarès pour le compétiteur qu’il était. Nous garderons le souvenir d’un regard sincère, d’une grande combativité, d’un homme si inspirant. Avec ténacité il aura fait face à la maladie, il aura eu le courage de l’affronter dans des circonstances incroyables. Au fil des années, nous avons eu le privilège de partager à ses côtés des moments d’exception, son perfectionnisme comme sa proximité ont marqué nos équipes et notre communauté", écrit la Macif. Le groupe adresse ses condoléances à l'épouse, au fils et aux proches de Charlie Dalin. 08:50 - "Un homme d’une rare exigence" : les mots de François Gabart à Charlie Dalin Plusieurs skippeurs français réagissent à la mort de Charlie Dalin, et parmi eux le marin François Gabart. "Au-delà de l’immense marin que le public connaissait, je retiendrai un homme d’une rare exigence, animé par une volonté et une détermination hors du commun. Charlie a marqué notre sport. Par ses performances bien sûr, mais aussi par sa façon d’aborder son métier, avec rigueur, engagement et intelligence. J’ai eu la chance de partager une partie de son parcours ces dernières années et de mesurer chaque jour l’étendue de son talent et de son caractère", écrit le navigateur adressant ses penses à la famille et aux proches de Charlie Dalin. 08:30 - Qui est la femme de Charlie Dalin, Perrine Le Pape ? La famille de Charlie Dalin a toujours été très discrète et on sait peu de choses de sa femme, Perrine Le Pape, qui est pourtant régulièrement apparue à l'arrivée des courses réalisées par le marin. Elle aussi a baigné dans le monde de la voile toute sa vie, avant de rencontrer Charlie Dalin, grâce à son père, Christian Le Pape, qui est l'ancien directeur et cofondateur du pôle national d’entraînement Finistère Course au Large. Perrine Le Pape, juriste en droit des affaires et des sociétés de formation, est cofondatrice de La Canopée, une maison créée à Quimper en 2022 pour accueillir les femmes et les accompagner sur divers aspects. "C’est une maison pensée par des femmes pour la femme, les couples, la famille et la parentalité", expliquait-elle au Télégramme. LIRE PLUS

Charlie Dalin, navigateur français, est mort jeudi 11 juin 2026 des suites d'un cancer. Il était atteint d'une tumeur stromale gastro-intestinale, désignée par l'acronyme médical GIST. Il laisse derrière lui une femme et un enfant prénommé Oscar.