Charlie Dalin : de quoi est mort le navigateur ? Un cancer évoqué, comment la maladie l'a terrassé à l'âge de 42 ans

Charlie Dalin, ancien vainqueur du Vendée Globe, est mort ce jeudi 11 juin 2026. Malade, le navigateur était âgé de 42 ans. Un cancer est évoqué comme cause du décès.

Le monde de la voile est sous le choc. Charlie Dalin, l'un des navigateurs les plus brillants de sa génération, s'est éteint dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 juin 2026 à Quimper. Il n'était âgé que de 42 ans. Quelques mois plus tôt, Charlie Dalin triomphait sur le Vendée Globe 2024-2025, l'une des courses à la voile les plus exigeantes au monde, bouclant en solitaire et sans escale un tour du globe dans des conditions extrêmes. Ce palmarès exceptionnel rend sa disparition d'autant plus brutale pour ceux qui l'ont côtoyé, suivi et admiré.

Charlie Dalin était malade et derrière les images de victoire et les cris de joie au passage de la ligne d'arrivée se cachait un combat bien plus solitaire encore. Pendant plus de deux ans et demi, le navigateur luttait en silence contre une maladie grave, loin des caméras et des podiums. C'est sa femme, Perrine Le Pape, qui a confirmé la nouvelle jeudi matin dans un texte transmis à l'AFP. "C'est avec une profonde tristesse que notre famille et moi-même annonçons le décès de mon mari Charlie Dalin, des suites d'une longue maladie", a-t-elle écrit, avec des mots simples et dignes pour annoncer l'inconcevable.

Charlie Dalin était malade d'un cancer depuis 2024

La cause du décès de Charlie Dalin a été précisée dans les différents articles annonçant sa mort ce jeudi. Charlie Dalin était atteint d'une tumeur stromale gastro-intestinale, désignée par l'acronyme médical GIST. Il s'agit d'une forme rare de cancer qui se développe dans la paroi du tube digestif, le plus souvent dans l'estomac ou l'intestin grêle. Cette tumeur, bien que relativement rare, peut évoluer de façon agressive selon les cas.

Charlie Dalin se battait contre ce cancer depuis un peu plus de deux ans et demi, soit depuis fin 2023 ou début 2024, période pendant laquelle il continuait pourtant à préparer et à disputer l'une des épreuves les plus physiquement et mentalement éprouvantes qui soit.

La maladie de Charlie Dalin diagnostiquée à cinq jours d'une course

C'est à l'occasion de la sortie de son livre "Charlie Dalin, La force du destin" (Gallimard), le 9 octobre 2025, que le vainqueur du Vendée Globe avait choisi de rendre publique sa maladie. Le navigateur havrais avait estimé que le livre était "le meilleur format" pour aborder le sujet de sa maladie. Il expliquait s'être tu jusque-là par respect du secret médical, et parce qu'il n'était "pas prêt" à évoquer son cancer.

Charlie Dalin a expliqué dans l'ouvrage qu'il avait appris être gravement malade cinq jours avant le départ de la Transat Jacques Vabre 2023, après un scanner révélant la présence d'une tumeur. La biopsie avait rapidement confirmé la tumeur gastro-intestinale (GIST) de 15 centimètres, une "deuxième déflagration", selon ses mots. Dalin devait alors prendre le départ de la Transat sous antidouleurs, avant d'abandonner pour préserver ses chances de participer au Vendée Globe.

Pour Charlie Dalin, un traitement médical suivi jusqu'au bout du monde

Charlie Dalin a rapidement suivi un traitement d'immunothérapie pour soulager ses douleurs abdominales. Pour le Vendée Globe, le navigateur s'est notamment constitué trois à quatre mois de réserves de médicaments, et programmait chaque jour une alarme pour ne pas oublier sa prise. La gestion de la fatigue, aggravée par le traitement, était selon lui "la clé" : son bateau avait d'ailleurs été optimisé en ce sens.

Suivi par le professeur Axel Le Cesne à l'Institut Gustave-Roussy, Charlie Dalin racontait avoir repris espoir en janvier 2024 en apprenant de la bouche de ce grand spécialiste de ce type de tumeur que d'autres sportifs sous le même traitement avaient pu continuer leur carrière. Après une quatrième place épuisante sur la Transat CIC, Charlie Dalin s'impose nettement sur la New York-Vendée en juin 2024, se rassurant sur ses capacités. "Le matin du départ, j'étais sans doute le skipper le plus détendu du plateau", dira-t-il.

Ce jeudi, à l'annonce de sa mort, la famille de Charlie Dalin a précisé que "des hommages lui seront rendus dans les jours à venir", en invitant le public et les médias à "respecter l'intimité" de ses proches dans ce moment douloureux. Une demande sobre, à l'image de ce que l'on sait de l'homme : discret, concentré, peu enclin à l'esbroufe malgré ses exploits.

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