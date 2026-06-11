Charlie Dalin : marié à Perrine et père d'un enfant, qui était sa femme ?

Charlie Dalin est mort ce jeudi 11 juin et laisse une femme et un enfant.

Une onde de choc dans le monde de la voile. Charlie Dalin, vainqueur du Vendée Globe 2025, est mort des suites d'un cancer ce jeudi 11 juin après des années d'une intense bataille. Le navigateur avait d'ailleurs participé et donc remporté ce Vendée Globe avec ce cancer dans l'estomac. Une prouesse incroyable qui a provoqué le respect de tout le monde.

Charlie Dalin partageait la vie de Perrine Le Pape. La jeune femme est la fille de Christian Le Pape, "ancien directeur et cofondateur du pôle national d'entraînement Finistère Course au Large", un centre dont la mission est "l'entraînement, la formation et le suivi des sportifs de haut niveau dans le domaine de la course au large".

C'est d'ailleurs grâce à son père que Perrine rencontre Charlie Dalin, qu'elle commence à fréquenter à partir de 2007. Selon Madame Figaro, Perrine s'est formée en tant que juriste en droit des affaires et des sociétés est la cofondatrice de La Canopée, un lieu d'accueil dédié aux femmes créé à Quimper en 2022. " C'est une maison pensée par des femmes pour la femme, les couples, la famille et la parentalité ", expliquait Perrine Le Pape, dans une interview au Télégramme, en 2025. Avec leur fils Oscar, le couple s'était installé à Concarneau. "Ce n'est pas facile pour elle. Maintenant, elle est un petit peu moins stressée par le Vendée Globe que la première fois, même si je continue d'aller des zones assez dangereuses. Elle est bien soutenue par son entourage. Quand je ne suis pas là, c'est elle qui doit tout faire à la maison, forcément. C'est peut-être pour ça qu'on n'a qu'un enfant (il rit). Elle a aussi une carrière professionnelle et des ambitions. Le Vendée Globe pour la vie de famille, ce n'est pas forcément facile" expliquait-il pour Paris Match en 2024.

"Mon petit garçon, Oscar, avait 2 ans et demi à l'époque de mon premier Vendée Globe. Là, il aura 6 ans et demi, donc il comprend davantage ce qu'il se passe. Il y a quatre ans, il m'avait à peine regardé quand je lui avais dit au revoir. Cette année, ça sera sûrement différent" expliquait Charlie Dalin en 2024 à propos de son fils avant le Vendée Globe qu'il remportera.