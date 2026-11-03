DIRECT. Route du Rhum 2026 : des abandons en cascade, carte et classement
Suivez l'évolution du classement de la Route du Rhum avec la carte interactive.
Les premières jours de la course ont été cauchemardesques pour plusieurs skippers. Violette Dorange, à la barre de l'Imoca Initiatives Cœur, a percuté dimanche soir le trimaran Use it Again de Romain Pilliard, au large de l'île de Bréhat. Face à l'ampleur des dégâts, les deux bateaux ont directement fait route vers Roscoff pour une escale. Lundi, la skippeuse a rejoint Lorient, son port d'attache, afin de procéder à de grosses réparations. "Mon objectif reste d’arriver en Guadeloupe : dès que les réparations seront terminées, je repartirai pour finir ma première Route du Rhum, a indiqué Violette Dorange. Tout l’enjeu, c’est de réparer le plus vite possible, car il faut franchir la ligne d’arrivée avant sa fermeture, le 3 décembre."
En parallèle, le skipper Francis Joyon a suscité l'inquiétude lundi 2 novembre. Une opération de secours avec détournement d'un cargo pour le récupérer a été organisée lundi soir alors que son bateau a chaviré. La bonne nouvelle est venue dans la nuit où le skipper a été secouru sain et sauf.
Au matin du 3 novembre, Charles Caudrelier, vainqueur de la course en 2022, a été victime d'une avarie de foil, ce mardi alors qu'il pointait en quatrième position dans la catégorie Ultim. "Ce mardi matin, peu avant 5h, Charles Caudrelier alertait son équipe à terre d’une avarie rencontrée sur le foil bâbord du Maxi Edmond de Rothschild", indique un communiqué de l'organisation. Dans la nuit de lundi à mardi, Armel Tripon, a contacté son équipe suite à une avarie rencontrée sur l’un de ses deux safrans et a finalement du abandonner tout comme Fabien Delahaye, blessé à la cheville.
Le parcours de la Route du Rhum 2026
Le parcours reste inchangé. Les premières heures de navigation dans la Manche mettent dans le bain les skippers, avec un gros trafic maritime dans la zone. Le golfe de Gascogne est également un autre passage redouté en raison de ses conditions météo souvent violentes. Les skippers arrivent depuis le nord de la Guadeloupe avec un tour de l'île qui est à faire pour arriver à Pointe-à-Pitre. En 2022, un nouveau record avait été battu, Charles Caudrelier à bord de Maxi Edmond de Rothschild avait pulvérisé le record de l'épreuve en devenant le tout premier skipper à passer sous la barre symbolique d'une semaine pour boucler la route : 6 jours, 19 h, 47 minutes et 25 secondes…
La carte et le classement en direct
18:11 - Attention à la météo
Les skippers vont devoir être en étroite relation avec leur cellule météo pour définir une stratégie de course et éviter le chavirage avec le phénomène du thalweg . "Le vent va tourner à 180°, il va falloir manœuvrer pas mal et c’est souvent plus compliqué que dans la théorie", a fait comprendre Armel Le Cléac'h. "En solo sur un Ultim avec les plus grandes voiles en l’air, ça peut surprendre. Ce n’est pas le genre de phénomène que tu passes les mains dans les poches !", a rénchéri Jean-Yves Bernot dans des propos recueillis par l'organisation de la course.
17:30 - La folle vitesse de certains bateaux
Pierre Leboucher (Institut Imagine) a réagi sur les vitesses folles de son Class40 au petit matin. "Par moments, quand on a le bon angle avec la mer, ça va tout seul. Et puis, parfois, quand le vent tourne un peu, on fait de beaux plantés ! Mais il y a des moments où le compteur de vitesse ne s’arrête plus dans les surfs. C’est quand même assez sympa !"
16:42 - Le Cléac'h se sent bien physiquement sur la Route du Rhum
"Je me sens vraiment très bien pour l’instant. Il y a certes un peu de fatigue, et c’est normal, ce n’était pas une nuit complète hier. Je vais essayer de dormir encore un peu avant la transition qui s’annonce en fin d’après-midi et qui va nécessiter pas mal de manœuvres. Là, les conditions sont un peu plus faciles, ça aide à tenir. Mentalement, tout va bien aussi : c’est agréable d’être dans le match et c’est encore relativement serré. Mais rien n’est encore fait, ce n’est que le tout début de la transatlantique.
16:00 - Les objectifs de reprise des deux skippers sur cette Route du Rhum
Romain Pilliard évoque un "petit espoir de repartir" après quatre à cinq jours de gros travaux sur son trimaran. Violette Dorange, benjamine du dernier Vendée Globe, espère quant à elle rallier Pointe-à-Pitre en Guadeloupe malgré les dégâts subis sur son IMOCA, avant la date butoir du 3 décembre.
15:22 - Les deux camps saisissent le jury de course
Romain Pilliard, qui n'avait pas déposé de réclamation dans un premier temps, a finalement décidé de porter plainte contre Initiatives-Cœur auprès du comité de course de la Route du Rhum, évoquant d'importants enjeux d'assurance et de réparation. De son côté, Initiatives-Cœur a également décidé de porter l'affaire devant le jury de la course.
14:40 - Pas de rancune entre les deux marins
Retrouvés à Roscoff pour réparer leurs embarcations, Violette Dorange a accueilli Romain Pilliard, qui dit ne pas lui en vouloir malgré sa "bêtise". "On a tous fait une boulette, là, c'est tombé sur elle", regrette le skipper de 51 ans, tout en déplorant que cet incident survienne lors de la course tant attendue.
13:59 - La réponse d'Initiatives-Cœur
Ronan Deshayes, directeur technique d'Initiatives-Cœur, estime que la faute incombe en partie à Romain Pilliard. Selon lui, Pilliard a dévié sa trajectoire pour rouler sa voile, se retrouvant à une centaine de mètres devant une Violette Dorange plus rapide. En freinant brusquement sans laisser le temps à Dorange de réagir, il serait selon Deshayes en partie responsable de la collision.
13:56 - Armel Tripon abandonne à son tour
L’équipe du skipper de l’Imoca Les P’tits Doudous vient d’annoncer l’abandon d’Armel Tripon. "Malheureusement, l’impossibilité d’y accéder sans risquer de le perdre, combinée à une dégradation météo à l’approche des Açores (4 mètres de creux et une mer courte rendant une escale très compromise), nous contraint à la plus difficile des décisions."
13:53 - Avarie de voile pour Thomas Coville
Coup dur pour Thomas Coville. Vers 11 h 15 ce matin, alors que le trimaran était en 3e position de la Route du Rhum, la voile d’avant est tombée à l’eau pour une raison encore indéterminée.
13:28 - La version de Romain Pilliard après la collision
Selon le skipper de Use It Again, les deux bateaux de la Route du Rhum naviguaient sur le même bord quand il a décidé d'affaler son gennaker en raison d'un vent montant. "Elle a déboulé derrière moi à 28 noeuds, je l'ai vue arriver à trois longueurs, j'ai gueulé, mais ça n'a rien changé", raconte-t-il à L'Equipe. Pour Pilliard, étant devant et quasiment non manoeuvrant, c'était à l'autre bateau de s'écarter.
12:14 - Le constat d'Armel Le Cléac'h
Deuxième en Ultim de la Route du Rhum, Armel Le Cléac'h (Maxi Banque Populaire XI) a précisé que "la mer n’est pas facile, elle est un peu dans tous le sens, ce n’est pas hyper confortable. La mer est assez cabossée. La suite est encore incertaine concernant la stratégie. On a plusieurs idées. Ce qui est sûr c’est que ça ne sera pas tout droit jusqu’aux Antilles."
12:14 - Fabien Delahaye à bord de Legallais abandonne la Route du Rhum
Blessé, le skipper a du abandonner ce mardi. "Après un gros planté, j’ai affalé le spi. Ma cheville est partie sur le côté et j’ai ressenti immédiatement une douleur très vive. Je n’ai pas vu exactement ce qui s’est passé car il y avait de l’eau partout au moment de l’affalage, je ne voyais rien. Les conditions de vent à venir sont épouvantables et je ne suis malheureusement pas en forme pour aller les affronter. Ce ne serait pas raisonnable de continuer. J’ai refait un tour sur la météo. Il ne s’agit pas d’aller au bout pour aller au bout. Il faudrait que j’empanne maintenant pour ne pas prendre le près mais j’en suis incapable. Je suis forcément déçu, c’est une décision très dure à prendre. J’ai beaucoup de personnes qui me suivent, notamment au sein de Legallais et j’aurais aimé mener notre Class40 de l’autre côté de l’Atlantique"
10:40 - Pas d'évolution en tête sur la Route du Rhum
Au pointage de 10h sur la route du Rhum, Tom Laperche est toujours leader devant Armel Le Cléach. Chez les Imoca, c'est Corentin Horeau qui est leader devant l'Italien Beccaria. En Fifty, Basile Bourgnon est en tête devant Baptiste Hulin alors que Luca Rosetti est leader des Class40 devant Pierre Leboucher.
09:40 - Encore une avarie sur la Route du Rhum
Une avarie de plus sur la Route du Rhum. Dixième au classement des Imoca, Armel Tripon (Les P'Tits Doudous) a été victime d'un pépin dans la nuit de lundi à mardi. Le vainqueur de la course en 2018 dans la catégorie Multi50 navigue au ralenti. "Dans la nuit, Armel Tripon a contacté son équipe suite à une avarie rencontrée sur l'un de ses deux safrans", indique un communiqué de l'organisation. "Alors qu'il naviguait au portant à plus de 20 nœuds, à environ 650 milles dans le nord-est des Açores, dans une mer assez maniable et un vent de 20/25 nœuds, le bateau est subitement parti au lof. Armel navigue avec un safran relevé et à vitesse réduite afin d'analyser la situation et de tenter d'apporter une solution au problème."
08:55 - Le pointage de 6h
Tom Laperche a continué de mener la tête lundi en filant vers le nord des Açores, devant Armel Le Cléac'h (Banque Populaire) et Thomas Coville (Sodebo Ultim 3) qui réduisait petit à petit son retard. Corentin Horeau (MACSF) et Basile Bourgnon (Edenred) dominent toujours les courses Imoca et Ocean Fifty. Chez les Class 40, Pierre Leboucher (Institut Imagine) prend la tête.
Les skippers engagés pour la Route du Rhum 2026
- Ultim - 6 skippers
- Louis Burton - Ultim Armand Thiery
- Charles Caudrelier - Maxi Edmond de Rothschild
- Thomas Coville - Sodebo Ultim 3
- Tom Laperche - SVR Lazartigue
- Armel Le Cléac'h - Maxi Banque Populaire XI
- Anthony Marchand - Actual
- IMOCA - 26 skippers
- Fabrice Amédéo - Team FDJ United Wewise
- Pierre‑Louis Attwell - Resilient
- Davy Beaudart - Bureau Vallée
- Ambrogio Beccaria Balduzzi - Allagrande Mapei
- Jérémie Beyou - Charal
- Arnaud Boissières - April Marine
- Elodie Bonafous - Association Petits Princes Quéguiner
- Francesca Clapcich - 11th Hour Racing
- Manuel Cousin - Coup de Pouce
- Nicolas d'Estais - Café Joyeux
- Jean‑Baptiste Daramy
- Violette Dorange - Initiatives Coeur
- Maël Garnier - DeVenir
- Sam Goodchild - Macif Santé Prévoyance
- François Guiffant - Partage
- Oliver Heer - Embrace the Challenge
- Corentin Horeau - MACSF
- Robin Marais (nom sans bateau indiqué)
- Sébastien Marsset - Foussier
- Thomas Ruyant - TR Racing
- Shawyer Scott - Canada Ocean Racing Be Water Positive
- Sébastien Simon - Groupe Dubreuil
- Masa Suzuki - Milai‑22
- Armel Tripon - Les P'tits Doudous
- Ocean Fifty - 11 skippers
- Luke Berry - Le Rire Médecin Lamotte
- Basile Bourgnon - Edenred
- Laurent Bourgues - Ready To Go
- Baptiste Hulin - Viabilis Oceans
- Anne‑Claire Le Berre - Upwind by Merconcept
- Erwan Le Draoulec - Lazare
- Léonard Legrand - Sodebo Fifty
- Matthieu Perraut - Elvest
- Pierre Quiroga - Wewise
- Thibaut Vauchel‑Camus - Solidaires en Peloton
- Class40 - 49 skippers
- Aina Bauza
- Yohan Bertrand - Yoda
- Stéphane Bodin - Wasabiii
- Jules Bonnier - Plastic Odyssey
- Mathieu Claveau - Phare 40
- Pep Costa - VSF Sports
- Yves Courbon - Oceanconnect
- Fabien Delahaye - Legallais
- Corentin Douguet - SNSM Faites un don
- Sophie Faguet - Défi Solidaire avec Ellye et l'Arche
- Loïc Féquet - Accappella
- Robin Follin - Solano
- Andrea Fornaro - Influence 2
- Jonas Gerckens - Belgium Ocean Racing - Curium
- Marco Guerra - Imagin Act Socomec
- Emmanuel Hamez - Viranga
- Thomas Jourdren (nom sans bateau indiqué)
- Théa Khelif - Woman of Course
- Milan Kolacek (nom sans bateau indiqué)
- Guillaume L'Hostis - Alternative Sailing - Constructions du Bélon
- Sasha Laniece - Alderan
- Matéo Le Calvic (nom sans bateau indiqué)
- Quentin Le Nabour - Bleu Blanc Planète Location
- Pierre Leboucher (nom sans bateau indiqué)
- Pamela Lee - Empowher
- Ian Lipinski - Crédit Mutuel
- Alexis Loison - Réel
- Thomas Lurton - Sireco
- Goulven Marie - Qwanza
- Jean Marre (nom sans bateau indiqué)
- William Mathelin Moreaux - Patapain Les Invincibles
- Mikael Mergui - Hirsch Centrakor
- Achille Nebout - Amarris
- Kéni Piperol (nom sans bateau indiqué)
- Guillaume Piriouelle - Sogestran Seafrigo
- Thimoté Polet - Team Zeiss
- Ulysse Pozzoli - Eärwen
- Christophe Rateau - Gustave Roussy
- Yanick Rebuffat - Mussulo40
- Vincent Riou - Pierreval - Fondation Goodplanet
- Luca Rosetti - Maccaferri Futura
- Henry Rupert - Eora
- Rodolphe Sepho - Rêve de Large 5
- Matteo Sericano - Lucente
- Benoît Sineau - Ekinox
- Lomano Takasi - Réauté Chocolat
- Djemila Tassin - Magenta
- Jean‑Baptiste Ternon - Mic Odyssey Axel Tréhin
- Vintage Multi - 13 skippers
- Christophe Bogrand - Terres du Launay
- Charlie Capelle - Acapella Proludic La Chaîne de l'Espoir
- David Ducosson - Trilogik
- Laurent Etheimer - Fifty Fifty
- Florian Gueguen - Graine de Courage
- Marc Guillemot - Dazeilad
- Roland Jourdain - We Explore
- Francis Joyon - Pour les Océans
- Gilles Lamiré - Groupe GCA
- Eric Péron - French Touch Oceans Club
- Romain Pilliard - Use It Again
- Thierry Roger - Perros Guirec
- Damien Seguin - Arkea Handicap International
- Vintage Mono - 13 skippers
- Christophe Bachmann - Grain de Sable
- Tanguy Caradec - Eurvad
- Wilfrid Clerton - Kriter VIII
- Gilles Colubi - SNSM Guilvinec
- Amaury de Jamblinne de Meux - Tagaroa
- Remy Gerin - Faiaohae
- Patrick Isoard - Groupe Cogedis pour Enfants du Mékong
- Kieran Le Borgne - Aito
- Jean Le Cam - Alegria
- Hugo Le Fort - Le Cigare Rouge
- Frédéric Mailhos - FEVE
- Olivier Nemsguern - Ecolhuma
- Titouan Pilliard - Use It Again for Youth
Le palmarès de la Route du Rhum depuis sa création
- 2022 : Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) en 6 jours, 19 heures 47 minutes
- 2018 : Francis Joyon (Idec) en 7 jours 14 heures 21 minutes
- 2014 : Loïck Peyron (Banque Populaire) en 7 jours 15 heures 8 minutes
- 2010 : Franck Cammas (Groupama 3) en 9 jours 3 heures 14 minutes
- 2006 : Lionel Lemonchois (Gitana 11) en 7 jours 17 heures 19 minutes
- 2002 : Michel Desjoyeaux (Géant) en 13 jours 7 heures 53 minutes
- 1998 : Laurent Bourgnon (Primagaz) en 12 jours 8 heures 41 minutes
- 1994 : Laurent Bourgnon (Primagaz) en 14 jours 6 heures 28 minutes
- 1990 : Florence Arthaud (Pierre Ier) en 14 jours 10 heures 8 minutes
- 1986 : Philippe Poupon (Fleury Michon) en 14 jours 15 heures 57 minutes
- 1982 : Marc Pajot (Elf Aquitaine) en 18 jours 1 heure 38 minutes
- 1978 : Mike Birch (Olympus) en 23 jours 6 heures 59 minutes